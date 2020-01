Salon de Lingerie overgenomen door Annadiva

De Amsterdamse lingeriespeciaalzaak Salon de Lingerie wordt overgenomen door lingeriespecialist Annadiva. Dat meldt Annadiva oprichter Mariëlle van Werven telefonisch aan FashionUnited. De winkel aan de Utrechtsestraat zal blijven bestaan, maar op de karakteristieke houten gevel komt vanaf februari een andere naam te staan.

Salon de Lingerie opende in 1952 en kreeg naar eigen zeggen landelijke bekendheid om de ‘frivole lingerie’ die er werd verkocht. De winkel was vanaf 1982 in handen van Henny Zwanenburg, die de winkel in 2000 overdroeg aan haar dochter. Op 28 december kondigde Fabienne Zwanenburg aan afscheid te zullen nemen van de winkel om een nieuwe baan te beginnen als onafhankelijk lingerie-expert. Destijds werd al vermeld dat er voor Salon de Lingerie waarschijnlijk zou worden overgenomen. Nu is bekend door wie.

Annadiva werd in 2011 opgericht door Mariëlle van Werven, als webwinkel voor lingerie en badmode voor vrouwen met cup D en groter. Door de jaren heen werd het aanbod uitgebreid met meer merken en kleinere cupmaten, en werd Annadiva online actief in Duitsland en België. In 2013 opende het bedrijf de eerste fysieke winkel in Nijmegen, “omdat vrouwen vaak toch eerst een bh of bikini willen passen”. Een tweede winkel, in Den Bosch, volgde in 2017 . In september 2019 ontving Annadiva een investering van het Bosch Investeringsfonds om een eigen lijn te kunnen ontwikkelen. Het ontwikkelen van de lijn is in volle gang, zo meldt Van Werven. “Ik wil er echt tweehonderd procent achter staan.”

Annadiva opent in Amsterdam dankzij overname Salon de Lingerie

Mariëlle en Fabienne hadden elkaar al eens ontmoet binnen de Nederlandse lingeriewereld, maar de gesprekken over een overname werden pas sinds afgelopen oktober gevoerd, zo vertelt Van Werven tijdens een telefonisch gesprek. Niet alleen het winkelpand gaat over in de handen van Annadiva, ook het personeel verhuist mee. Daarnaast zijn twee nieuwe krachten ingehuurd om de winkel op volle kracht te laten draaien vanaf het moment dat de overdracht plaatsvindt, namelijk 1 februari.

Voor de klant verandert er niet veel. De winkel aan de Utrechtsestraat krijgt een update en natuurlijk de nieuwe naam op de gevel. Het assortiment wordt uitgebreid met diverse merken waar Annadiva al partner van is, maar ook de exclusieve collecties die de lingeriezaak heeft met meerdere merken zoals Cyell en Beachlife zullen in de Amsterdamse vestiging te vinden zijn. De collectie in het voormalige Salon de Lingerie wordt dus groter en breder, aldus Van Werven. Merken waarmee Salon de Lingerie al samenwerkte krijgen op zijn beurt een plek in de webshop van Annadiva. “Het is dus een win-win voor beide kanten,” aldus de ondernemer.

Van Werven was niet actief op zoek naar uitbreiding van het portfolio. “Je weet niet wat op je pad komt.” Dat ze een bestaande winkel over kon nemen, maakte de beslissing voor de ondernemer makkelijker. “Bij een nieuwe winkel heb je toch een lange aanloop tijd voordat mensen er echt bekend mee zijn.” Over de transactiesom van de overdacht hebben de twee bedrijven geheimhouding afgesproken, dus Van Werven gaat op de financiële details van de overname niet verder in.

Annadiva verkoopt lingerie en badmode van cup A tot cup J, nachtmode en beenmode. In de merkenlijst van het bedrijf staan onder meer Marie Jo, PrimaDonna, Marlies Dekkers en Freya.

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij werk van redacteuren Nora Veerman en Caitlyn Terra.