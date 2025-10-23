Samenwerking met Shein kost Frans warenhuis BHV samenwerking met Disney

Disneyland Paris ziet af van zijn kerstproject met BHV na de aankondiging van het partnerschap tussen platform Shein en het Parijse warenhuis. Dat heeft het attractiepark donderdag aan AFP laten weten, ter bevestiging van een bericht van Le Parisien.

Het plan van Disneyland Paris, het drukst bezochte attractiepark van Frankrijk, was om van 4 november tot 31 december een pop-upwinkel en etalages te openen. Het thema zou de attractie "It's a small world" zijn, ter gelegenheid van de feestdagen. “Er is niet langer voldaan aan de voorwaarden om de kerstactiviteiten rustig te kunnen uitvoeren”, aldus een verklaring aan AFP.

De beslissing valt samen met de geplande opening van zes permanente fysieke winkels van Shein in Frankrijk vanaf november. Een van deze winkels komt in het Bazar de l'Hôtel de ville (BHV).

Het project is het resultaat van een overeenkomst tussen Shein en de Société des grands magasins (SGM), het commerciële vastgoedbedrijf dat het Parijse warenhuis exploiteert. Sinds de aankondiging begin oktober heeft dit voor veel controverse gezorgd. Aziatische discountplatforms worden beschuldigd van oneerlijke concurrentie, milieuvervuiling en onwaardige arbeidsomstandigheden. Naar aanleiding van deze aankondiging hebben verschillende merken hun vertrek uit BHV al aangekondigd.

“Dit partnerschap is een verkeerd signaal dat vermeden moet worden”, oordeelde donderdag ook het kabinet van de minister van Handel, Serge Papin, in een reactie aan AFP. Het kabinet voegde eraan toe dat de minister ‘in die richting oplossingen wil vinden’. Op de vraag donderdagochtend op TF1 of hij ‘druk uitoefende’ en ‘nog hoop had’ om de komst van Shein naar BHV te voorkomen, antwoordde Serge Papin met “ja”, zonder verdere details.