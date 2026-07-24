Schadevergoeding bij betrapte winkeldiefstal stijgt vanaf september met 61 euro

De civielrechtelijke schadevergoeding die winkeliers kunnen verhalen op betrapte winkeldieven stijgt per 14 september 2026 van 181 euro naar 242 euro. Dat blijkt uit een bericht van Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

Volgens SODA is de verhoging nodig omdat de kosten voor winkeliers sinds de laatste tariefwijziging in 2012 aanzienlijk zijn gestegen, terwijl het bedrag voor de schadevergoeding gelijk bleef. Door de indexatie ontvangen winkeliers een hogere compensatie en blijft de preventieve werking van de regeling behouden.

In aanloop naar de tariefverhoging liet SODA naar eigen zeggen juridisch onderzoek uitvoeren. Daarbij is onder meer gekeken naar inflatie, de stijging van overheidsboetes en de vraag of het nieuwe bedrag proportioneel en maatschappelijk uitlegbaar is.

Voor winkeliers die bij SODA zijn aangesloten verandert de werkwijze niet. De organisatie blijft de civielrechtelijke afhandeling van winkeldiefstal verzorgen. Wel ontvangen ondernemers nieuwe waarschuwingsstickers voor hun winkel, waarop het nieuwe schadebedrag van 242 euro staat vermeld.