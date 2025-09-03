Schiesser wil 25 nieuwe winkels in Europa openen voor 2027

Lingeriefabrikant Schiesser is van plan 25 nieuwe winkels te openen in Europa voor 2027. Dat maakte Schiesser-directeur Sonja Balodis bekend in de "Südkurier" van donderdag. Schiesser heeft een evenwichtige spreiding over alle verkoopkanalen. "Ongeveer de helft van onze producten verkopen we rechtstreeks aan klanten via onze 110 eigen winkels of onze website. De rest wordt via de fysieke detailhandel verkocht."

Marketingoffensief

Balodis staat sinds maart 2025 aan het hoofd van de lingeriefabrikant uit Radolfzell. Momenteel is 80 procent van het klantenbestand ‘tussen de 40 en 60 jaar oud’, aldus Balodis. Om de zichtbaarheid te vergroten, kondigde ze een marketingoffensief aan. ‘Schiesser moet meer aandacht besteden aan de externe profilering.’

Het bedrijf is sinds 2012 onderdeel van het Israëlische textielconcern Delta Galil. In het boekjaar 2024 is Schiesser gegroeid en heeft het ‘meer dan 200 miljoen euro omzet behaald’, aldus Balodis. Dat is een duidelijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. In het eerste halfjaar van 2025 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet.