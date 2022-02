Schoenenmerk Jonak opent eerste winkel in Brussel

Jonak heeft onlangs de opening aangekondigd van haar eerste winkel buiten haar Franse distributienetwerk. De nieuwe winkel opent begin maart zijn deuren in de Belgische hoofdstad Brussel.

Deze beslissing volgt op een positieve groei in online bestellingen uit België, dat het derde belangrijkste land op het gebied van traffic na Frankrijk en de Verenigde Staten. Met deze nieuwe opening op Louizalaan 50A, een winkelstraat die bekend staat om zijn chique boetieks, wil het merk nog dichter bij haar Belgische klanten komen. Een toenadering die zich nu al afspeelt op sociale netwerken: op Instagram staat België met zijn gemeenschap van meer dan 480.000 volgers op de tweede plaats na Frankrijk.

Jonak werd in 1964 opgericht en heeft momenteel negentig verkooppunten in Frankrijk. Het distributienetwerk buiten Frankrijk is voornamelijk gebaseerd op shop-in-shops in internationale warenhuizen en op levering via haar webshop. Ook is Jonak verkrijgbaar in Nederland en België via andere webshops, zoals De Bijenkorf, Sarenza, Zalando en La Redoute. Jonak is sinds de oprichting een familiebedrijf en wordt tegenwoordig geleid door Joseph Nakam, kleinzoon van het stichtende echtpaar.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.