Schoenenwinkel Tims Shoes sluit winkel in Waddinxveen

Familiebedrijf Tims Shoes heeft de vestiging in Waddinxveen gesloten. Eigenaar Ron Smit blijft wel op de achtergrond betrokken bij een tweede vestiging, in winkelcentrum Bloemendaal in Gouda, waar zijn dochter Daniëlle de leiding heeft, zo meldt het AD vandaag in een publicatie.

Tim Shoes is een familiebedrijf. In 1968, openden de ouders van Smit de zaak onder de naam Ronaat. Smit nam de zaak op zijn 32e over en herdoopte die tot Tims Shoes. In de decennia daarna verhuisde de winkel meermaals. De laatste jaren was het gevestigd in het winkelcentrum Gouweplein in Waddinxveen, aan de Doorsteek.