Scotch & Soda kondigt opening van eerste flagship store in Milaan aan

Het Amsterdamse modemerk Scotch & Soda kondigt vandaag de opening van zijn eerste winkel in eigen beheer in Italië aan, zo is in een persbericht te lezen.

De nieuwe winkel, die op 18 juni werd geopend, is gelegen in Milaan's Via Alessandro Manzoni, een van de meest prominente fashion retail bestemmingen in het hart van de stad.

De winkel in Milaan heeft een verkoopoppervlakte van 185 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen en biedt dames-, heren- en kinderkledingcollecties van het Scotch & Soda merk aan, evenals de denim-, schoenen-, eyewear- en parfumlijnen.

Met de lancering van de nieuwe flagship store wordt een vijfde fysieke winkel toegevoegd aan de bestaande Scotch & Soda bestemmingen in Italië, zo meldt het persbericht. Dit markeert ook een belangrijk punt in de retail expansie van het merk. Het wholesale netwerk van het merk zal in de tweede helft van 2022 ook worden uitgebreid, met binnenkort de opening van negen winkels op verschillende locaties van het high-end warenhuis La Rinascente, in steden als Milaan, Turijn, Cagliari en Palermo.

Beeld via: UPR Belgium

Frederick Lukoff, CEO van Scotch & Soda, zegt in het persbericht: "De opening van onze flagshipstore in Milaan versterkt onze aanwezigheid in Italië, een belangrijke markt waarvan we denken dat er veel potentie in zit. Het is een geweldige kans om op een prestigieuze locatie nieuwe lokale en internationale klanten te bereiken en hen kennis te laten maken met ons merk, dat is geïnspireerd door de vrije geest van Amsterdam. De opening markeert een belangrijke mijlpaal in onze huidige Europese en wereldwijde groeistrategie".

Naast de opening in Milaan zal Scotch & Soda in de tweede helft van 2022 zijn direct beheerde winkelnetwerk blijven uitbreiden, met extra openingen in Europa, waaronder een flagship store in Covent Garden in Londen in augustus, evenals nieuwe locaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Zweden en Denemarken.

Deze versnelling van het wereldwijde retailnetwerk van Scotch & Soda wordt gecombineerd met de ambities van het merk op het gebied van omnichannel en unified commerce, die in het najaar van 2022 worden voltooid. Dit zal gebeuren na de opening van een nieuw, volledig duurzaam magazijn van 27.500 vierkante meter in Hoofddorp en de integratie van RFID-technologie in samenwerking met Nedap, voor optimalisatie van de voorraadniveaus.

Beeld via: UPR Belgium