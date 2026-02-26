Scuffers maakt internationale sprong met eerste (permanente) winkel in Amsterdam

Madrid – Spaanse mode: hoofdstad Amsterdam. Dat is misschien wel de beste samenvatting van hoe de Nederlandse hoofdstad een afspiegeling is geworden van de populairste Spaanse modemerken van dit moment. Een rol die ‘het Venetië van het Noorden’ opnieuw bevestigt met de aanstaande opening van de eerste permanente, internationale winkel van het Spaanse merk Scuffers.

Scuffers, in 2018 in Madrid opgericht door de jonge ondernemers Jaime Cruz Vega en Javier López Reinoso, behoort tot een nieuwe generatie merken die het Spaanse modelandschap volledig hebben veranderd. Deze verandering begon rond de disruptieve periode van de coronapandemie in 2020. Deze gebeurtenis markeerde niet alleen een collectief en emotioneel keerpunt, maar luidde ook een nieuw tijdperk in voor de Spaanse modedetailhandel. Voorheen werd de markt gedomineerd door grote merken en ketens, waardoor het voor opkomende merken vrijwel onmogelijk was om een fysieke winkel in een belangrijke winkelstraat te openen. De pandemie doorbrak deze barrière. Opkomende, voorheen uitsluitend digitale merken, grepen deze kans aan om te groeien, hun activiteiten te diversifiëren en de stap naar fysieke retail te zetten.

Opkomende modemerken die oorspronkelijk alleen online actief waren, plaveiden de weg en valideren deze strategie. Merken zoals Blue Banana (opgericht in 2016, eerste fysieke winkel in 2020), Nude Project (opgericht in 2019, fysieke winkel sinds mei 2022), Yuxus (opgericht in 2018, eerste winkel in september 2023) en Eme Studios (opgericht in 2018, fysieke aanwezigheid sinds juni 2024) hebben inmiddels een groeiend netwerk van fysieke winkels. Scuffers, ook in 2018 opgericht als een ‘pure player’, voegt zich nu bij dit rijtje. Het merk maakte pas in juli 2024 de overstap naar fysieke retail met een eerste permanente winkel in Valencia. Vrijwel direct daarna volgden winkels in Madrid (oktober 2024, Calle de Fuencarral) en Barcelona (28 februari 2025, Carrer del Duc 14). Samen met de outletwinkels in La Roca Village (Barcelona) en Las Rozas Village (Madrid) telt het Spaanse netwerk nu vijf vestigingen. De activiteiten van deze vijf winkels worden nu aangevuld met de operaties vanuit de aanstaande winkel in Amsterdam. Dit wordt het eerste permanente, internationale verkooppunt voor Scuffers.

Een permanente winkel in het commerciële ‘hart’ van Amsterdam

De Nederlandse hoofdstad is geen onbekend terrein voor het merk van Jaime Cruz en Javier López. Amsterdam speelt een centrale rol in de zorgvuldig uitgestippelde internationaliseringsstrategie van Scuffers. De stad was, samen met Los Angeles, een van de eerste locaties voor een internationale pop-up. Dit concept werd later succesvol toegepast in andere bruisende steden zoals Londen en Berlijn. Met deze tijdelijke winkels, een strategie die ook door merken als Nude Project wordt gevolgd, versterkt Scuffers de band met het internationale publiek en de klantengemeenschap. Bovendien dient het als een test om de mogelijkheden voor een definitieve stap buiten Spanje te evalueren. Na de succesvolle pop-up van 18 tot 20 oktober 2024 is de keuze definitief op Amsterdam gevallen.

Wat betreft de details van de opening: de eerste internationale winkel van Scuffers in Amsterdam komt op de iconische Kalverstraat 173. Dit is de belangrijkste winkelstraat van de Nederlandse hoofdstad. Een exacte openingsdatum is nog niet bekend, maar de winkel opent ‘binnenkort’. Het Spaanse merk zal zich vestigen tussen grote namen als H&M, G-Star, Guess, Hollister, Levi’s, Lee en Skechers. Al deze merken hebben winkels op een steenworp afstand van de nieuwe Scuffers-locatie. Met de komst naar ‘het Venetië van het Noorden’, waar ook retailers als Zara, Adidas, JD Sports en Urban Outfitters gevestigd zijn, voltooit Scuffers voorlopig de ‘verovering’ van Amsterdam door de ‘nieuwe’ Spaanse mode. Dit volgt op recente openingen van merken als TwoJeys, Nude Project, Alohas of Hoff, die begin februari hun winkelopening in de Nederlandse hoofdstad aankondigden.

Over de aanstaande winkel, die ‘binnenkort opent’, zegt het Nederlandse vastgoedadviesbureau B&O Retail namens het merk: “De winkel wordt meer dan alleen een commerciële ruimte; het wordt een ontmoetingsplek voor mode, cultuur en gemeenschap.” B&O Retail adviseerde en vertegenwoordigde Scuffers bij de huurovereenkomst. Het Spaanse merk is momenteel bezig met de inrichting van de ruimte. De opening van deze eerste permanente internationale winkel markeert “een belangrijke stap in hun voortdurende Europese expansie”, aldus B&O. Deze Europese ambities zijn niet onrealistisch. Ze sluiten aan bij de huidige prestaties van het merk. De meest recente omzetcijfers uit 2022 tonen aan dat de internationale verkoop tussen de 40 en 50 procent van de jaaromzet van 2,5 miljoen euro bedroeg, met Duitsland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste markten. Deze diversificatie, samen met het succes van de pop-up in 2024, ondersteunt de keuze voor Amsterdam. De stad is een belangrijk toeristisch knooppunt in Centraal-Europa en trekt een divers publiek van zowel lokale als internationale kopers uit de belangrijkste markten van Scuffers.