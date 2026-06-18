Shein geeft context bij ‘sluiting’ in Parijs: het was ‘een initiatief van beperkte duur’

In reactie op de recente, veelbesproken en controversiële berichten over de fysieke winkelruimte van Shein in Parijs eind 2025, geeft het populaire online retailplatform zijn eigen versie van de feiten. Het bedrijf verduidelijkt de context van de sluiting in het Parijse warenhuis BHV in de wijk Le Marais.

De nieuwe directie van het historische warenhuis BHV Marais heeft benadrukt dat Shein niet in hun bedrijfsplan past. De controle over BHV Marais is door de SGM Group overgedragen aan een groep managers van BHV zelf, onder leiding van Karl-Stéphane Cottendin, voormalig algemeen directeur van BHV en de SGM Group. De directie noemt de komst van Shein zelfs “een strategische fout”. Het online retailplatform relativeert echter elke onenigheid. Shein stelt dat het vertrek uit het warenhuis volgens plan verloopt. In tegenstelling tot de wijdverspreide berichtgeving, benadrukt Shein dat de samenwerking en de aanwezigheid in BHV altijd bedoeld was als een “initiatief van beperkte duur”. Vanwege dit tijdelijke karakter heeft het bedrijf er geen moeite mee de samenwerking te beëindigen. Wel betreurt Shein de uitspraken die een verband leggen tussen hun komst en de problemen die BHV al had sinds de overname door SGM in 2023.

“Deze samenwerking was vanaf het begin opgezet als een initiatief van beperkte duur, waarbij beide partijen wisten dat de resultaten op het juiste moment geëvalueerd zouden worden”, en daarom “zal Shein de verplichtingen uit de huidige overeenkomst blijven nakomen”. Dat gezegd hebbende, stelt Shein in een officieel persbericht: “We nemen er nota van dat er publieke uitspraken zijn gedaan over deze samenwerking zonder voorafgaand overleg met Shein”. Het platform merkt daarbij op dat “de moeilijkheden waarmee BHV Parijs wordt geconfronteerd algemeen bekend zijn en dateren van ver voor de betrokkenheid” van het online retailplatform.

“Shein is deze samenwerking te goeder trouw aangegaan en heeft een substantiële bijdrage geleverd. We hebben het aantal bezoekers en de klantinteractie aanzienlijk verhoogd tijdens een kritieke periode voor BHV Parijs”, aldus het digitale retailbedrijf. “Het is jammer dat deze experimentele samenwerking plaatsvond in een context van aanzienlijke, reeds bestaande moeilijkheden. De afgelopen maanden was er een commerciële omgeving waarin klanten te maken hadden met verbouwingen op verschillende verdiepingen”. Desondanks “respecteren we de beslissing van BHV om terug te keren naar hun traditionele categorieën en wensen we hen het allerbeste voor de toekomst”.

Met het oog hierop voegt het retailplatform toe: “Shein blijft bereid om een constructieve dialoog aan te gaan om de huidige overeenkomst op een ordelijke manier af te ronden”. Tot slot: “We blijven ons inzetten voor verantwoorde en innovatieve samenwerkingen die de Franse detailhandel en consumenten ondersteunen”.