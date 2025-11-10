Shein toch niet opgeschort in Frankrijk, 50.000 bezoekers voor Shein-winkel in Parijs

De opening van een Shein-corner in het Parijse warenhuis BHV Marais zorgt voor opschudding in de modesector en daarbuiten. Naast de milieukwesties rond de productie, veroorzaakt het fastfashionplatform verontwaardiging door de online verkoop van wapens en sekspoppen die op jonge meisjes lijken. Een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de Shein-zaak.

50.000 bezoekers

Frédéric Merlin, de directeur van BHV, uitte zich zondag op Instagram verheugd over het aantal bezoekers van de Shein-winkel. “In enkele dagen tijd kwamen meer dan vijftigduizend bezoekers de eerste Shein-capsule in BHV ontdekken”, aldus Frédéric Merlin op het sociale netwerk. Hij meldde ‘een gemiddeld aankoopbedrag van 45 euro’ per klant en stelde dat ‘bijna vijftien procent van hen verder winkelde op andere afdelingen’ van het warenhuis.

De directeur gaf ook aan de capsule te willen uitbreiden met ‘een completer aanbod voor heren, een kinderafdeling, een breder assortiment jurken en meer betaalbare basics voor elke levensstijl’.

Het platform, opgericht in 2012 in China en nu gevestigd in Singapore, opende woensdag zijn eerste fysieke winkel ter wereld in het beroemde warenhuis tegenover het stadhuis van Parijs.

De website van Shein is niet opgeschort

Shein ontloopt voorlopig een schorsing in Frankrijk na het verwijderen van alle illegale producten van zijn website. Het bedrijf blijft echter ‘onder verscherpt toezicht’ van de overheid en er lopen nog steeds gerechtelijke procedures. De autoriteiten gaven het Aziatische online verkoopplatform woensdag 48 uur de tijd om aan de wet te voldoen. Dit na de ontdekking van sekspoppen met een kinderlijk uiterlijk en wapens van categorie A op de website.

In een verklaring op vrijdag maakte de regering bekend dat Shein alle illegale producten van zijn platform heeft verwijderd. Dit resultaat volgt op de beslissing van Shein om zijn ‘marketplace’, waar producten van externe verkopers worden aangeboden, op te schorten.

De fraudebestrijdingsdienst stelde vast dat er ‘geen illegale producten meer (zoals objecten met een kinderpornografisch karakter, steekwapens, medicijnen, etc.) te koop zijn op Shein’. Volgens de regering is dit een ‘fundamentele overwinning’ voor consumenten en de openbare orde. Maar Shein is nog niet uit de problemen. Volgende week staat een nieuwe evaluatie gepland op verzoek van premier Sébastien Lecornu. Hij ‘bevestigt’ op X ‘de voortzetting van de gerechtelijke procedures om de opschorting van het platform te verkrijgen’.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijdag de rechtbank van Parijs ingeschakeld om ‘een einde te maken aan de ernstige schade aan de openbare orde veroorzaakt door de herhaalde tekortkomingen van Shein’, aldus de regering.

“Nieuwe procedures”

Daarnaast kondigde het parket van Parijs maandag aan vier onderzoeken te hebben toevertrouwd aan de jeugdbrigade (Ofmin), gericht op vier platforms (Shein, AliExpress, Temu en Wish). Deze onderzoeken richten zich op de ‘verspreiding van gewelddadige, pornografische of mensonterende content die toegankelijk is voor minderjarigen’. Voor Shein en AliExpress komt daar de ‘verspreiding van afbeeldingen of voorstellingen van een minderjarige met een pornografisch karakter’ bij.

“Wij nemen nota van het besluit van de regering vandaag”, aldus Quentin Ruffat, de woordvoerder van Shein in Frankrijk, tegenover AFP. “Shein blijft in gesprek met de Franse autoriteiten om de geuite zorgen aan te pakken en de maatregelen te presenteren die we hebben genomen om te blijven verbeteren.” Bovendien heeft de regering de verkoop van illegale producten op andere, niet nader genoemde platforms vastgesteld en zal ‘in de komende dagen nieuwe procedures tegen hen starten’.

Zoals het digitale onderzoeksteam van AFP heeft vastgesteld, lijkt het voor een Franse koper nog steeds mogelijk om eenvoudig een sekspop met een kinderlijk uiterlijk via internet te verkrijgen, zonder gebruik te maken van het darkweb. Een zoekopdracht naar een van de poppen die eerder door Shein werden verkocht, leidde vrijdag naar een Chinese website die deze aanbood. Shein toont nu berouw. “Het Shein van vandaag is totaal niet het Shein van woensdag”, erkende minister van Handel Serge Papin vrijdag.

Shein opent winkels in Dijon, Reims en andere steden

Na de opening in BHV in Parijs op woensdag, staan er op 18 november openingen gepland in Dijon en Reims en op 21 november in Grenoble. Begin december volgen Angers en Limoges, aldus de Société des grands magasins (SGM), de eigenaar van de panden waar het merk zich zal vestigen.

Dit artikel is samengesteld op basis van verschillende AFP-berichten die aan FashionUnited zijn verstrekt.