Shein-website ontloopt schorsing door de rechtbank
De rechtbank in Parijs wijst de eis van de Franse staat voor een voorlopige blokkade van de Shein-website af. De maatregel wordt als ‘disproportioneel’ beschouwd, nadat de Aziatische e-commercegigant vrijwillig de illegale producten van de site verwijderde.
De rechtbank erkent de ‘ernstige schade aan de openbare orde’ door de verkoop van sekspoppen met het uiterlijk van jonge meisjes, wapens en medicijnen. De verkoop was volgens de rechtbank echter ‘incidenteel’ en het platform heeft de producten inmiddels verwijderd.
De rechtbank legt Shein wel een ‘bevel’ op om de verkoop van ‘seksuele producten met een pornografisch karakter’ niet te hervatten zonder de invoering van leeftijdsverificatie. De eis van de staat om van Shein ‘op zijn minst’ de opschorting van zijn marketplace te handhaven, krijgt geen gehoor. Via deze marketplace worden producten van externe verkopers aangeboden.
Volgens de uitspraak van de rechtbank zijn ‘slechts enkele producten op de marketplace als duidelijk illegaal en schadelijk geïdentificeerd’. Dit terwijl het platform honderdduizenden artikelen aanbiedt.
De rechtbank stelt dat de verboden artikelen niet ‘op terugkerende en massale wijze’ te koop werden aangeboden. In plaats daarvan prijst de rechtbank de ‘doortastende en snelle’ reactie van Shein na de melding over deze artikelen.
Hoewel de staat in het ongelijk is gesteld, zal de marketplace van Shein niet direct volledig heropenen, maar geleidelijk. Dit verklaren de advocaten van het bedrijf. Shein erkent problemen met de invoering van een effectieve leeftijdscontrole voor pornografische producten. Daarom blijft de categorie voor volwassenen voorlopig gesloten, een maatregel die wereldwijd van kracht is sinds het schandaal in Frankrijk.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
