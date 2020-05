ShopTiming moet zorgen voor veilig winkelen ten tijde van corona

Hoe kunnen we consumenten tijdens de coronacrisis op een veilige manier aan het winkelen krijgen? Met deze vraag in het achterhoofd richtten vier Nederlandse, jonge ondernemers een maand geleden het initiatief ShopTiming op. Inmiddels zijn ruim 110 winkels bij het platform aangesloten, vertelt oprichter en CEO Moos de Winter telefonisch aan FashionUnited.

ShopTiming is een platform waarop winkeliers kosteloos timeslots aanmaken op basis van de grootte van hun zaak, en consumenten kunnen vervolgens een timeslot reserveren waarop ze de winkel gaan bezoeken. Op die manier zorgt ShopTiming ervoor dat altijd het maximaal toegestane aantal bezoekers in de winkel is en dat er geen lange wachtrijen voor winkels ontstaan, waardoor de anderhalve meter afstand en daarmee de veiligheid van mensen wordt gewaarborgd.

“We hebben sinds de oprichting veel positieve reacties ontvangen,” aldus De Winter. “We hebben nu steun van drie ondernemersverenigingen, waaronder Hartje ‘s-Hertogenbosch en Centrummanagement Maastricht. Vanuit retailers horen we dat het platform gebruiksvriendelijk is. Het is makkelijk te gebruiken en er hoeft nu niet meer iemand bij de deur te staan om alles in goede banen te leiden. Daardoor hangt er ook een rustigere en minder haastige sfeer. Daarnaast vinden ze het fijn dat het platform gratis te gebruiken is,” legt De Winter uit. Ook ziet De Winter dat er onder consumenten steeds meer animo is voor het gebruik van ShopTiming.

ShopTiming is momenteel beschikbaar bij verschillende winkeliers in Amsterdam, Den Bosch, Maastricht, Den Haag en Utrecht, waaronder Patta Amsterdam en De Rode Winkel. “We zijn van plan om er meer steden aan toe te voegen,” aldus De Winter. Daarnaast zijn de ondernemers bezig met een aanvullend, soortgelijk platform voor horecazaken. “Op die manier willen we ervoor zorgen dat consumenten een echt dagtripje kunnen maken, maar dan net even anders.”

Beeld: via Moos de Winter