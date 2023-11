Sieradenmerk Minitials gaat winkel openen in Amsterdam

Het sieradenmerk Minitials gaat een flagshipstore openen in onze hoofdstad. Dat heeft het onlangs bekendgemaakt op Instagram. De winkel aan de Cornelis Schuytstraat 48 gaat 1 december open, zo is in post te lezen.

Minitials is opgericht in 2011. De sieraden zijn van 18 karaat goud en worden handgemaakt in Nederland. Eindhoven is de thuisbasis van het merk. Daar is ook de eerste flagshipstore gevestigd.

Minitials is verkrijgbaar bij juweliers in binnen- en buitenland en er is een eigen webshop. Bestellingen worden wereldwijd verzonden