Sneakerzoekmachine Solezilla breidt uit en introduceert 'hyperscore'

Het Nederlandse zoek- en vergelijkingsplatform Solezilla heeft een vernieuwde versie van zijn tool en website gelanceerd. Zo wil het platform de kloof overbruggen tussen wat populair is op sociale media en wat er daadwerkelijk in de markt gebeurt. Dit meldt oprichter Mark van den Ing in een persbericht namens het bedrijf.

Nieuw is de zogeheten 'Hypescore', een algoritme dat de marktwaarde en populariteit van sneakers kwantificeert aan de hand van cummunity data (feedback van gebruikers), zoek- en voorraaddata en verschuivingen op de resale-markt.

Naast de nieuwe prestatiemeter heeft het platform, dat inmiddels ruim 128.000 sneakers van meer dan 400 merken bij 90 internationale webshops vergelijkt, zijn e-commercedienstverlening uitgebreid met matenspecifieke prijsvergelijkingen en historische prijsdata. Verder zet het platform in op het verlagen van de retourstroom bij aangesloten retailpartners door merkspecifieke maattabellen en pasvormadviezen aan te bieden voor 28 verschillende merken.

Uit het bericht blijkt dat Solezilla bovendien zal uitbreiden naar het premium- en luxesegment. Om de gefragmenteerde online markt voor high-end footwear centraal doorzoekbaar te maken, voert het platform momenteel gesprekken met grotere high-fashionmerken en gespecialiseerde boetieks over de integratie van hun aanbod.