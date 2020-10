Sonia Rykiel wordt nieuw leven ingeblazen via nieuwe webshop

Parijs - Het Franse modehuis Sonia Rykiel, dat in juli 2019 ophield te bestaan, wordt dinsdag opnieuw gelanceerd. Dit zal gebeuren via een nieuwe online shop na de uitkoop door twee oprichters van de Showroomprivé-website, zo meldt AFP.

“De Sonia Rykiel e-boutique, een echte showcase voor het huis, brengt zijn iconische stukken samen in één ruimte”, onderstreept het modehuis in een persbericht “aan de vooravond van zijn 53e verjaardag”.

Een “We zijn blij je weer te zien”-banner is te zien op de site waar, in lijn met de stijl van het huis, vooral zwart en gekleurde strepen te zien zijn. Dit is voor nu het enige verkooppunt van het merk, in afwachting van de heropening van de fysieke winkels.

In grote financiële moeilijkheden sinds de dood van de oprichter

In 2016 kwam het merk in grote financiële moeilijkheden na het overlijden van de oprichter. Het merk werd eind 2019 ging failliet en werd opgeheven. De merknaam, archieven en voorraden werden medio december 2019 overgenomen door twee van de oprichters van Showroomprivé, Eric en Michael Dayan. De twee broers hadden vanaf het begin hun bereidheid naar voren gebracht om “nieuw leven te geven” aan dit “juweel van Frans erfgoed”.

In 2018 had het Franse label een omzet van 35 miljoen euro, tegenover een verlies van 30 miljoen euro. Toen het merk onder curatele werd geplaatst, omvatte Sonia Rykiel 131 werknemers en bezat het label zes winkels en vier outlets, en boekte iets meer dan de helft van zijn totale omzet in Frankrijk.

Beeld: Sonia Rykiel, zomercollectie 2019