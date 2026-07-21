Spaans modemerk Palomo Spain opent eerste internationale pop-up in Amsterdam

Het Spaanse modemerk Palomo Spain opent van 30 juli tot en met 4 augustus een pop-up winkel aan de Geldersekade 58 in Amsterdam. De tijdelijke winkel valt samen met WorldPride Amsterdam en markeert zowel het debuut van het merk in Nederland als de eerste internationale pop-up van Palomo, zo blijkt uit het persbericht.

Palomo werd in 2016 opgericht door Alejandro Gómez Palomo en staat bekend om zijn genderfluïde benadering van luxe mode. Het merk combineert Andalusische invloeden met ambachtelijk vakmanschap en produceert zijn ready-to-wear volledig in Spanje.

Volgens het merk is de keuze voor Amsterdam bewust gemaakt vanwege de reputatie van de stad op het gebied van vrijheid, gelijkheid en LGBTQIA+-rechten. Naast de pop-up neemt Palomo tijdens WorldPride deel aan verschillende evenementen, waaronder een dragavond en een serie lezingen.