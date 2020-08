SS21-overzicht: Hoe inkopers hun bestellingen plaatsen

Winkelen voor SS21 is in volle gang, maar dit seizoen zijn sommige aspecten anders dan normaal. Van uitgestelde en verkleinde collecties tot het proces van online bestellen — wat beïnvloedt de planning en het budget van mode inkopers van Zürich tot Parijs?

Inkopers passen hun planning aan

Dit seizoen is erg bijzonder en wij zien verschillende strategieën van merken: een kleinere collectie of soms een capsule die later gepresenteerd wordt. De thema’s van AW20 worden soms bewaard voor SS21.” zegt Maud Barrionuevo, hoofd inkoper bij 24S, het luxe online platform van de LVMH groep. De site biedt meer dan 300 merken aan in het hogere segment. “Andere bieden alleen een collectie in september aan.”

Verkleinde collecties of geannuleerde pre-collecties voor SS21 hebben waarschijnlijk al invloed op de omzet van vele modemerken in de tweede helft van het jaar. In plaats van de normale start van de levering in november, komen de meeste SS21 producten pas veel later in de winkel. “Onze zomercollectie begint in januari voor bijna 50 procent van onze leveranciers en het gaat ons waarschijnlijk niet lukken om om de verkoop die we normaal gesproken in november en december hebben, dit jaar te halen,” zei Miriam Anlauf, inkoper voor de vrouwenafdeling van het Duitse modemerk Peek & Cloppenburg Düsseldorf.

Echter kan de verstoring van de mode-kalender die is veroorzaakt door de pandemie ook een voordeel hebben voor inkopers. “Veel leveranciers hebben hun eerste collectie niet op tijd afgekregen, dit betekent dat de hoofd collectie en pre-collectie tegelijkertijd gepresenteerd worden,” zei André Myburgh, hoofd van handelswaar mode en accessoires bij Jelmoli uit Zürich. “Dit is zeker goed voor ons, dan hebben we een goed overzicht op alles en hoeven we ons budget niet vooraf op te delen.”

“Normaal gesproken hebben wij een erg drukke planning en hebben wij vier tot vijf afspraken per dag. Dit seizoen gaan we ongetwijfeld wat afremmen omdat de inkoopperiode langer duurt.” zei Régis Pennel, oprichter van de Parijse boetiek L’Exception. Hij verwacht dat het proces van inkopen, dat begint aan het einde van juni, door zal gaan tot oktober.

Zeined Chaouch, mede-oprichter van de Parijse concept winkel Le DiX, plaatst alleen bestellingen als de partnerbedrijven daar klaar voor zijn. Zijn winkel werkt voornamelijk met duurzame partners in de mode, waarvan de meeste maar één collectie of minder per jaar aanbieden. In ‘normale tijden’, kan de lage frequentie lastig zijn, maar tijdens een pandemie kan Chaouch flexibel zijn.

Digitaal kopen

De meerderheid van bestellingen van de Brusselse designer boetiek Stijl moeten digitaal voltooid worden. “Dit is frustrerend”, zei inkoper van herenmode Hendrik Opdebeek. “In onze markt is zien en voelen essentieel. Een shirt is een shirt. Maar wanneer het door de handen van een designer is gegaan, wordt het een designer stuk,” zei hij. “Je ziet het verschil van een designer shirt pas echt wanneer het op de catwalk te zien is en daarna in de showroom.

Gabriela Holscher-Di Marco, eigenaar van de designwinkel Ela Selected in Düsseldorf, wijst digitaal inkopen ook af. De designers waar ze mee werkt hebben aangeboden om naar haar winkel af te reizen zodat ze hun collecties fysiek kunnen laten zien, net zoals voor corona. “We deden dat vroeger erg vaak. Voor mij is het eenmaal belangrijk dat ik elk seizoen de designers kan ontmoeten en de menselijke touch kan voelen, de persoonlijke ontmoetingen, het aanzien en gevoel van de showroom atmosfeer, en om van de designer te horen wat hij of zij in gedachten had voor de collectie,” zegt Holscher-Di Marco.

De details van de stoffen en kleuren kunnen vaak net niet goed genoeg weergeven worden. Dit maakt het extra moeilijk om nieuwe merken alleen op digitale manieren te kopen en dat is waarom zo veel inkopers ervan overtuigd zijn dat een deel van hun werk altijd fysiek zal blijven. “Zodra iets donkerblauw of zwart is, kan je bijvoorbeeld niet goed zien of het gewatteerd of opgevuld is,” zegt Jelmoli inkoper André Myburgh. “Met denim vind ik het moeilijk om de wassing goed te zien via het scherm. En als er net een blauwe schaduw zit die er niet goed uit ziet, kan je het niet meer goed verkopen.” Hij en zijn inkopers hebben om stofkaarten gevraagd zodat ze materialen kunnen voelen.

“Uiteindelijk gaat het om de combinatie. Afgelopen tijd is bewezen dat heel veel dingen digitaal perfect geregeld kunnen worden,” zei Peek & Cloppenburg inkoper Anlauf. Voor haar is het behulpzaam als een leverancier een soort ‘storytelling’ levert bij de collectie, zoals bewegende beelden en een 360-graden weergave van individuele stukken om te laten zien hoe een stof valt. Of haar team wel of niet de showroom zal bezoeken om de collecties te bekijken hangt ook af van hoeveel er wordt besteld. “Als we een groot budget gaan uitgeven en we grote hoeveelheden kopen, dan willen we natuurlijk sowieso al zeker weten dat het item precies is wat we verwachten,” zegt Anlauf.

“Digitale afspraken duren een stuk langer dan fysieke afspraken,” zegt Mytheresa fashion buying director Tiffany Hsu. Ze denkt dat het proces van fysiek kopen niet vervangen kan worden voor grote collecties met meerdere categorieën, maar dat het wel mogelijk is voor merken die een kleiner aanbod aan producten aanbieden, mits ze foto’s van modellen die de stoffen dragen in hoge kwaliteit aanleveren. Ze zegt ook dat de kwaliteit van het line sheet, wat gebruikt wordt door merken om de meest belangrijke informatie over hen en hun collectie aan inkopers te laten zien, moet verbeteren. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de foto’s voor inkopers. “Sinds we een e-commerce bedrijf zijn en we digitaal verkopen, zijn mijn verwachtingen voor merken die digitaal verkopen aan inkopers net zo hoog — en dat wordt niet altijd voldaan,” zei Hsu.

Inkopers zijn voorzichtiger met bestellingen plaatsen

Veel inkopers starten het seizoen voorzichtiger dan normaal. “Onze aanpak is wat voorzichtiger, en dat is ook nodig. De nooit-uit-de-voorraad items en basics kunnen stijgen — uiteindelijk hangt het ook af van wat de leveranciers aanbieden,” zegt Anlauf. Peek & Cloppenburg wil zijn duurzame assortiment verbeteren en heeft ook een deel aan tijdloze kleding.

“We zullen sowieso minder inkopen voor het volgende seizoen. We zullen wat kledingstukken die niet seizoensgebonden zijn opnieuw verkopen volgende zomer,” zegt Opdebeek van boetiek de Stijl.

Mytheresa inkoper Tiffany Hsy waagt het ook op tijdloze kledingstukken. Maar, in tegenstelling tot haar collega’s, is ze wel van plan om haar budget in vergelijking met vorig jaar te verhogen en gaat ze nog dezelfde bestellingen plaatsen om er zeker van te zijn dat de items op tijd zullen arriveren.

“Ik denk dat inkopers wat voorzichtiger zullen zijn en zullen goed zullen nadenken over welke kledingstukken ze naar winkel brengen,” zegt Jelmoli, inkoper Myburgh. “Inkopers zullen niet meer zo snel voor betere kwaliteit en nooit-uit-de-voorraad items gaan. Het paniekerige inkopen omdat je een hoog budget hebt en het geld wil uitbesteden, is voorbij.”

Beeld: Unsplash