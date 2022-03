Staking onderaannemer H&M om onveilige werksituatie en mobieltjesverbod

Bij een distributiecentrum van GXO Logistics in Tilburg, dat gehuurd wordt door H&M, is grote onrust ontstaan onder het personeel. Tweehonderd arbeidsmigranten legden donderdag het werk neer omdat het werk onveilig is, meldt Nu.nl.

De werknemers zijn ook boos omdat ze hun mobiele telefoon niet mee naar binnen mogen nemen. “Het is niet veilig om zonder telefoon in het grote distributiecentrum te lopen. Bij GXO in de Verenigde Staten zijn er al doden gevallen omdat niemand 112 kon bellen”, zei Edwin Atema van vakbond FNV bij Omroep Brabant.

Afgelopen maand brak er twee keer kort na elkaar brand uit het Tilburgse distributiecentrum, telkens onder onduidelijke omstandigheden. Beide branden konden geblust worden, maar volgens Nu.nl moest het personeel moest daarna verder werken terwijl er ‘nog elektriciteitskabels in het bluswater dreven’. Werknemers stuurden foto’s van de onveilige naar de Areidsinspectie, die ze weer doorstuurde naar GXO. Kort daarna kwam het bedrijf met een mobieltjesverbod, tot grote woede van het personeel. Voor een aantal mensen, zoals Oekraïners en Polen die familie in oorlogsgebied hebben, is tijdelijk een uitzondering gemaakt.

GXO weigert voorstel vakbond FNV, voert druk op via H&M

Het Amerikaanse GXO Logistics is het grootste distributiebedrijf ter wereld met vestigingen in zo’n 27 landen. Vakbond FNV heeft de directie voorgesteld om tien dagen toe te staan dat iedereen een mobieltje meeneemt, schrijft NOS. In de tussentijd moet er een definitieve oplossing komen. Maar GXO weigert op dat voorstel in te gaan. Het bedrijf is wel bereid de kluisjes waarin de telefoons moeten worden gelegd beter te beveiligen. Nu worden mobieltjes af en toe gestolen.

De vakbond gaat ook proberen om via H&M druk te zetten op GXO. H&M zelf laat aan NU.nl weten op de hoogte te zijn van de situatie in Tilburg en het overleg een kans te willen geven. “GXO heeft passende systemen om de zorgen van werknemers aan te pakken en een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen”, aldus een woordvoerder. “We zijn ervan overtuigd dat alle direct betrokken partijen hun best zullen doen om eerlijk, respectvol en constructief te zijn in hun dialoog om dit samen op te lossen.”