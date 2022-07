Startschot in Shanghai: Amiri opent eerste internationale flagship store

Het Amerikaanse modelabel Amiri heeft zijn eerste internationale monobrand store geopend in de Chinese metropool Shanghai.

Het label biedt prêt-à-portercollecties voor dames en heren, maar ook lederwaren, accessoires en schoenen aan in een ruimte van 580 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen in het winkelcentrum JC Plaza. Het verkoopt ook een exclusieve Shanghai capsulecollectie. De opening van het vlaggenschip markeert de start van de "ambitieuze wereldwijde retail roll-out" van het merk, aldus het merk in een verklaring.

Foto: Amiri

Het bedrijf verklaarde de keuze voor de locatie door te zeggen dat Amiri sinds de oprichting van het label een "enthousiaste klantengemeenschap" in Shanghai heeft opgebouwd. Het nieuwe vlaggenschip zal nu ook dienen als "blanco schildersdoek" voor de plaatselijke creatieve scene en de weg bereiden voor partnerschappen met plaatselijke kunstenaars. Tegelijkertijd kondigde de kledingretailer aan dat het zijn aanwezigheid in China zal uitbreiden via lokale digitale kanalen zoals Weibo, WeChat en RED. Het merk is ook verkrijgbaar op het platform van de binnenlandse e-commercegigant Tmall.

Foto: Amiri

Het Amiri vlaggenschip in Shanghai maakt deel uit van een groot retailproject van de Italiaanse modegroep OTB, die sinds 2019 een belang heeft in het merk. De Diesel-moeder heeft onlangs in JC Plaza ook boetieks geopend voor de luxe modemerken Jil Sander, Maison Margiela en Marni.

Foto: Amiri

Dit artikel is vertaald uit het Duits en eerder gepubliceerd op FashionUnited.de