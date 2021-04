State of Art en Loop.a life slaan handen in een voor circulaire collectie

Herenlabel State of Art lanceert samen met Loop.a life een circulaire collectie ontwikkeld als onderdeel van het Responsible. Together. label: het label binnen State of Art waar alle duurzame initiatieven onder vallen.

De State of Art by Loop.a life-collectie bestaat uit 100 procent duurzaam materiaal en is gemaakt van ingezamelde kleding afkomstig uit Nederland. Daarnaast is de kleding in gesloten keten geproduceerd, zo staat in het persbericht. Deze duurzame collectie is een belangrijke start voor het herenlabel. Eind vorig jaar, voegde State of Art zich toe aan het Green Deals Circulair Textiel-initiatief en committeert zich hiermee aan een circulaire aanpak van de textielproductie voor de komende vier jaar, zo is te lezen.

Hans Kuijf, commercieel directeur en mede-oprichter van State of Art, in het persbericht: “Kwaliteit en eerlijkheid hebben altijd voorop gestaan bij State of Art. Ik ben er trots op dat wij een belangrijke stap zetten richting een duurzame toekomst en als onderdeel van Green Deals Circulair Textiel toewerken naar het gebruik van minimaal 10 procent lokaal ingezameld ‘post consumer’-textiel in onze producties.”

De keten van de State of Art by Loop.a life-collectie is gesloten en circulair, zo staat in het persbericht. De, in Nederland ingezamelde, kleding wordt met een sorteermachine op kleur en materiaal gesorteerd. Vervolgens wordt het met de hand opgeschoond door de ritsen, knopen en labels te verwijderen. Daarna wordt het materiaal teruggebracht tot de grondstof- de vezels. Door middel van de vezels en industrieel afval, zoals gerecyclede PET-flessen of duurzame lyocell worden nieuwe garen ontwikkeld. De garen worden gebruikt om er items van te maken.

State of Art staat, naar eigen zeggen, bekend om zijn partners die de kwaliteit en duurzaamheid van de collecties garanderen en streven naar het leveren van een bijdrage aan een verminderde impact op het milieu. Onder Responsible. Together. vallen ook artikelen die gemaakt zijn van biologisch katoen en gecertificeerde artikelen volgens de Global Organic Textile Standard (GOTS). Het herenlabel streeft ernaar het aantal items die voldoen aan de wereldstandaard ieder jaar uit te breiden. State of Art geeft later dit jaar de consument de mogelijkheid om het productieproces te volgen via tex.tracer- het platform voor transparantie in de kledingindustrie. Loop.a life zet zich al jaren in om de textiel-afvalberg te verminderen. Wanneer mensen massaal hun kledingkast aan het opruimen zijn, neemt de berg met post-consumer-textiel alleen maar toe. Het Nederlandse bedrijf en merk zette in 2020 de volgende stap in haar missie om van alle belangrijke lokale reststromen textiel een kwalitatief garen te maken met de lancering van Cotton2cotton.

Beeld: Spice PR