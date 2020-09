State of Art start met verkoop in Duitsland

Het Nederlandse casual mannenmodemerk State of Art start langzaam ook met verkoop in Duitsland, zo vertelde general manager van het merk René Repko aan de podcast van RetailTrends. State of Art heeft veertig eigen winkels in Nederland en België en wil in Duitsland vooral gaan verkopen via het eigen e-commerce platform en andere online shops. Het label start over een paar weken met verkoop op Zalando.

Repko vertelt in de podcast van RetailTrends dat State of Art naast de eigen winkels altijd sterk op wholesale gericht is geweest. Het merk wordt verkocht door zo’n 800 winkels. Die focus blijft en er komen daarom ook geen eigen winkels in Duitsland, maar er wordt vooral gekeken naar e-commerce en ook naar andere landen als Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland. Wel opent State of Art binnenkort een nieuw filiaal in Mall of the Netherlands.

In de podcast vertelt Repko ook dat State of Art hard geraakt is door de Corona-crisis, maar dat de schade in vergelijking met andere merken in de branche wel meevalt doordat het merk zo’n sterke marktpositie had voor de crisis.

Beeld: Website State of Art