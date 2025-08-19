Sterke groei tweedehands kledingwinkels: 40 procent meer in twaalf jaar

De Nederlandse winkelstraat kent steeds meer winkels met tweedehands kleding. Het aantal winkels in deze sector is sinds 2013 met 40 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In totaal heeft Nederland nu 723 vestigingen van winkels met tweedehands kleding.

De meeste winkels bevinden zich in Noord-Holland (155) en Zuid-Holland (124), terwijl Flevoland met vijf vestigingen de kleinste speler blijft. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van ondernemers in deze branche op 49 jaar ligt, vier jaar hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast is het aandeel vrouwelijke ondernemers uitzonderlijk hoog: 82 procent van de tweedehands kledingwinkels wordt geleid door een vrouw, tegenover 38 procent in het totale Nederlandse bedrijfsleven.

Ook kringloopwinkels, waar kleding een belangrijk deel van het aanbod vormt, zijn een belangrijke factor binnen de sector. Het aantal vestigingen groeide tussen 2013 en 2017, maar daalde daarna licht naar 1813. Toch ziet de branche nog steeds volop potentie. “Onze leden zijn vaak de wat grotere winkels, we zien bij hen geen afname in het aantal vestigingen. Wel worden de winkels qua oppervlakte groter, er is veel aanbod van én veel vraag naar tweedehands. Textiel is een groot deel van de omzet bij onze leden, gemiddeld 28 procent. Vintage is enorm populair”, aldus Roel Beumer, woordvoerder van brancheorganisatie Kringloop Nederland, in een persbericht.

Volgens KVK-adviseur Jacob van der Vis stappen veel ondernemers in deze branche vanuit een hobby over naar een professioneler model. “Het begint heel vaak vanuit een hobby, mensen die tweedehands kleding voor de lol beginnen te verkopen. Ze zien langzamerhand een businessmodel en gaan proberen het te professionaliseren”, aldus Van der Vis in een persbericht. “Wil je dat doen, dan heb je qua locatie gewoon een drukke winkelstraat nodig, er moet aanloop zijn. Er zijn veel kringloopwinkels op industrieterreinen, maar daar komen mensen ook om andere redenen, ook om te neuzen. Als je echt ‘in de kleding’ zit, moet je gewoon een goede locatie hebben.”

Het runnen van een succesvolle tweedehands kledingwinkel vraagt om kennis van de markt. “Haal geen rommel binnen, weet waar de markt om vraagt. En zorg dat je een duidelijk imago hebt waardoor mensen naar je toekomen. Dat kan door je bijvoorbeeld te richten op kinderkleding, op een bepaalde leeftijdsgroep, een bepaalde periode vintage of juist op de duurdere merken.

De verwachting is dat de sector voorlopig verder zal groeien, gedreven door de toenemende populariteit van vintage en een verschuivende consumentenmindset richting duurzamere alternatieven.