Strategische zet Oger: sluiten outletwinkel

Kledingmerk Oger sluit na 22 jaar zijn outletwinkel in Haarlem omdat de organisatie ‘geen noodzaak’ meer ziet in een fysieke outlet, zo meldt de CCO van het merk Bjorn Hillerström aan RetailTrends.

Hillerström licht hierover toe dat de omzet van het merk in 2021 relatief hoog lag (een plus van 32 procent in vergelijking met 2019 en een verdubbeling in vergelijking met het voorgaande jaar) en dat voorraadposities daardoor sneller opraken. Een outlet is daarom volgens hem simpelweg minder nodig.

Daarnaast herkent Hillerström volgens RetailTrends een verandering in het gedrag van de klant: zij zouden steeds meer luxe producten kopen. Dit biedt ruimte voor het merk om zich weer te focussen op de kern van hun product, namelijk de verkoop van volledig geprijsde luxe producten via de fysieke winkelkanalen, hun eigen webshop en andere online marktplaatsen.

De winkel was de enige outlet van het merk. Alle medewerkers van de outlet zouden een andere functie binnen het bedrijf hebben gekregen.

Hillerström deelde aan RetailTrends ook over uitbreidingsplannen: zo is het plan alle bestaande fysieke winkels een opknapbeurt te geven en de flagshipstore in Amsterdam te vergroten van 850 naar 1150 vierkante meter. Oger is daarnaast van plan nieuwe winkels te openen in België en Duitsland.