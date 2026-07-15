Streetwear mannenmodemerk Equalité opent een winkel in Amsterdam

Eind augustus gaat het streetwear mannenmodemerk Equalite een winkel openen in Amsterdam. Dat kondigt het merk aan op Instagram. De flagship komt op de Heiligeweg 35.

Equalité werd in 2019 opgericht door Gürhan Tüzemen. Het merk heeft sinds 2024 een winkel in Rotterdam en verkoopt daarnaast de collecties online.

Het streetwearmerk richt zich op mannenmode in het middensegment tot premium streetwearsegment. T-shirts kosten ongeveer 70 euro, longsleeves 90 euro, jogger shorts kosten 80 euro en broeken tussen de 100 en 120 euro. Het label werkt met collectie ‘drops’: beperkte releases gebaseerd op thema's.