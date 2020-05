Streetwearmerk Clan de Banlieue opent brandstore in Amsterdam

Clan de Banlieue opent 22 juni een winkel in Amsterdam, zo kondigt het Rotterdamse steetwearmerk aan in een persbericht. De winkel komt aan de Nieuwezijds Voorburgwal 258 en telt 80 vierkante meter. Diezelfde dag wordt een nieuwe 'drop' van het merk gelanceerd, zo is in het bericht te lezen.

Clan de Banlieue heeft al een eigen winkel in Rotterdam. Ook is de collectie te koop bij zes Bijenkorf warenhuizen en Soccerfanshop. Het merk heeft nu een vijftiental verkooppunten in Nederland. Dit aantal wordt significant uitgebreid, meldt een perswoordvoerder van het merk desgevraagd. Vanaf de zomer is Clan de Banlieue ook bij Footlocker in heel Europa verkrijgbaar.

In 2014 bedacht Richard Lopes Mendes tijdens een schoolproject Clan de Banlieue, zo in in een interview met het Algemeen Dagblad uit 2018 te lezen. De T-shirts, hoodies en bijpassende trainingsbroeken met logo zijn vooral geliefd onder jongeren. Het merk heeft momenteel 45.6 duizend volgers op Instagram.

Clan de Banlieue heeft tevens een eigen webshop.