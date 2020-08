Studio Anneloes maakt fashion footprint van elk kledingstuk inzichtelijk

Kledingmerk Studio Anneloes gaat op een bijzondere manier de footprint van elk kledingstuk transparant maken: met een QR code. Elk kledingstuk wordt vanaf vandaag gemaakt van gepatenteerde Sensitive® Travel kwaliteit en voorzien van een label met unieke QR code. Wie de QR code scant, kan zien hoeveel kilo CO2, liters water en KWH elektriciteit er nodig zijn geweest voor de productie van dat specifieke product, zo wordt vermeld in het persbericht.

De kleding van het Nederlandse bedrijf Studio Anneloes wordt close-to-market geproduceerd, in Europa en onder goede omstandigheden. De meeste kledingstukken van Studio Anneloes komen uit de fabriek van Eurojersey in Italië.

Van de vele manieren waarop de footprint kan worden gemeten, zijn drie eenheden gekozen: opwarming van de aarde (CO2), watergebruik (liters) en energiegebruik (KWH). Op de website van Studio Anneloes kan de consument ook een footprint-meter vinden waar een artikelcode kan worden ingevuld, waarna de footprint inzichtelijk wordt. Hiermee hoopt het merk om de consument een idee te geven van de impact van kleding op het milieu. “De modewereld is een van de grootste vervuilers van deze planeet. Studio Anneloes is zich bewust van haar footprint en loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid om deze footprint te verlagen. Om de footprint te kunnen verbeteren, heeft Studio Anneloes besloten om deze te gaan meten en communiceren,” staat in het persbericht.

Studio Anneloes biedt damesmode aan in het middensegment, met een oog op het bieden van kleding die zowel stijlvol als comfortabel is. Het credo van het merk is: ‘Buy less, choose well, make it last.’

Beeld: Studio Anneloes