Studio Subtl toont AR-mogelijkheden in ‘blended’ winkelervaring

Een winkel die slechts vijf dagen is geopend en inspeelt op de groeiende vraag naar een ‘blended’ winkelervaring, oftewel: zowel virtueel als fysiek shoppen. Aan de Utrechtsestraat in Amsterdam is een bijzondere pop-upstore geopend, de Shared Shop, een initiatief van Vodafone Business. Consumenten maken hier met behulp van Augmented Reality onder andere kennis met de wereld van duurzame fashionproductie van Studio Subtl.

Wie de vloersticker in de winkel scant, krijgt toegang tot een virtuele laag die de producten en achtergrondverhalen van de verschillende merken in de winkel laat zien. Zo belicht Studio Subtl met behulp van de AR-technologie hoe het modemerk uitsluitend geproduceerde stoffen koopt en gebruikt. Daarnaast produceert het merk uitsluitend in Europa om de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden.

Op de aanwezige iPads kunnen klanten rondkijken in het assortiment van de online winkels (naast Studio Subtl doen ook Yummygums en Moyee Coffee mee), de verhalen achter de verschillende producten leren kennen en deze ook kopen. Met de Shared Shop wil Vodafone Business online ondernemers helpen om een groter publiek te bereiken door hen een fysieke winkelervaring aan te bieden.

Jorn van het Hof, eigenaar van Studio Subtl: “Wij geloven heel erg in de combinatie van online en fysiek. Het is de beste manier om het merk te positioneren en de merkbekendheid te vergroten. Zodoende kunnen consumenten de producten en het merk ervaren en geeft het ons de mogelijkheid om ons verhaal te vertellen. Onze droom is om zowel nationaal als internationaal een aantal unieke stores met een ultieme brand experience te openen, waarmee we de vastgeroeste patronen van de mode-industrie willen doorbreken.”