Superdry plant nieuwe winkels in Nederland en België

Het Britse merk Superdry richt zich op uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk en Europa, met vijftien nieuwe winkels gepland voor het komende jaar.

“Ik heb vijftien nieuwe winkels op mijn verlanglijstje voor het Verenigd Koninkrijk,” vertelde CEO Julian Dunkerton aan Drapers. Hij verklaarde verder dat hij voor het vasteland van Europa kijkt naar België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Hij voegde eraan toe dat de winkels openen zodra de juiste locaties beschikbaar zijn.

Superdry startte vorig jaar een herstructureringsplan. Hiermee wilde het de huren verlagen en een aantal winkels in het Verenigd Koninkrijk sluiten. Deze inspanningen lijken hun vruchten af te werpen, aangezien het bedrijf dit jaar weer winstgevend is.

In de 52 weken tot 26 april 2025 rapporteerde Superdry een winst voor belastingen van 33,8 miljoen pond, een stijging ten opzichte van een verlies van 48,3 miljoen pond in het voorgaande jaar.

In het rapport noemde het bedrijf kostenbesparingen van meer dan 128 miljoen pond, een hogere brutomarge en een strategische focus op de verkoop tegen de volle prijs als drijfveren voor de prestaties.

Medio 2025 onderging het bedrijf een rebranding naar Superdry & Co. en koos het voor een meer ‘preppy’ benadering in het ontwerp. Deze nieuwe naam ging gepaard met een vernieuwd winkelconcept, gericht op een meer premium ervaring.

In een gesprek met FashionUnited eerder deze maand voegde Dunkerton eraan toe dat hij binnen deze nieuwe concepten Superdry uiteindelijk wil omringen met andere merken onder dezelfde paraplu. Hiermee wil hij een uniforme, maar toch diverse omgeving creëren.