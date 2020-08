Susan Bijl opent tweede winkel in Rotterdam

Tassenlabel Susan Bijl heeft een tweede winkel geopend op de Rotterdamse Oostzeedijk, zo meldt het merk in een persbericht. Het Rotterdamse label dat bekend staat om de sterke tassen van vliegerstof geïnspireerd op de boodschappentas, had al een flagshipstore op de Mauritsweg, maar opent nu, in het pand waar ook hun hoofdkantoor en magazijn zit, een tweede filiaal.

De winkel op de Oostzeedijk verkoopt naast het eigen label, ook meubels en interieur accessoires van andere ontwerpers, zoals het Antwerpse designlabel Valerie Objects. Naast de nieuwe winkel heeft Susan Bijl drie jaar na de eerste samenwerking ook opnieuw een collectie samen met industrieel ontwerper Bertjan Pot ontworpen. De lancering van deze collectie stond eigenlijk gepland voor april van dit jaar, maar omdat Covid-19 roet in het eten gooide, staat de feestelijke lancering van deze collab nu gepland voor 4 september.

Eerste beeld: Susan Bijl, Tweede beeld: Foto: Jan Bijl, Casting: Isis Vaandrager