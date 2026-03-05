Suspicious Antwerp groeit door in Nederland met nieuwe winkel in Utrecht

Het Belgische streetwearlabel Suspicious Antwerp zet zijn expansie in Nederland voort. Na de opening van een winkel in Antwerpen in 2024 en een eerste Nederlandse vestiging in De Negen Straatjes in Amsterdam in 2025, staat nu een winkelopening in Utrecht gepland. De nieuwe locatie wordt vermeld op de store-pagina van het merk; een openingsdatum en openingstijden zijn nog niet bekendgemaakt.

Eind februari opende Suspicious Antwerp zijn tweede Nederlandse winkel aan de Meent in Rotterdam. Daarmee telt het merk drie fysieke vestigingen in Nederland, inclusief de aangekondigde winkel in Utrecht.

Over Suspicious Antwerp

Suspicious Antwerp werd opgericht in 2017 en startte als online merk. Het label brengt onder meer oversized T-shirts, hoodies en andere unisex items en werkt met gelimiteerde drops. Naast de webshop heeft het merk inmiddels meerdere fysieke winkels geopend, waaronder in Antwerpen en Nederland.