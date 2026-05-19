Swatch haalt Royal Pop-horloges uit Nederlandse winkels na onrust

De Zwitserse horlogemaker Swatch heeft de verkoop van de nieuwe Royal Pop-horloges tijdelijk stopgezet in drie Nederlandse winkels vanwege veiligheidsproblemen rond de lancering. Dat meldt nieuwspagina Nederlandse Omroep Stichting (NOS). De modellen, ontwikkeld in samenwerking met Audemars Piguet, zouden afgelopen weekend in verkoop gaan in Utrecht, Amsterdam en Leidschendam, maar de winkels bleven gesloten nadat zich grote mensenmassa’s voor de filialen hadden verzameld.

Volgens de NOS zijn de voorraden uit de winkels teruggestuurd “om de veiligheid van zowel klanten als medewerkers te waarborgen”. Swatch liet weten dat de horloges opnieuw verkocht zullen worden zodra dat “op een veilige en leuke manier kan”. De ‘Royal Pop’-collectie bestaat uit acht modellen met een verkoopprijs tussen 385 en 400 euro.

Ook in Utrecht had de situatie gevolgen voor omliggende winkeliers. Ondernemer Daan Broekman, eigenaar van De Rode Winkel en herenmodezaak Broekman, kondigde volgens RTV Utrecht een schadeclaim aan wegens overlast, omzetverlies en vernielingen rond zijn winkels. De politie adviseerde de zaken later te openen vanwege de drukte rond de Swatch-winkel aan de Lange Elisabethstraat.