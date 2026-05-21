T-shirts voor vier euro: Inditex daagt Shein uit op de Franse markt met terugkeer Lefties

Het is officieel: modeketen Lefties is terug in Frankrijk. Het merk van de Inditex-groep opende donderdag 21 mei zijn eerste Franse winkel in Essonne. De opening volgt meer dan vijftien jaar na een eerdere poging in de retail, die in 2012 eindigde met de sluiting van de winkels.

Voor zijn eerste Franse locatie koos Inditex voor de vestiging van zijn budgetmerk Lefties in een nieuw winkelcentrum: Valvert Croix Blanche. Dit project van ontwikkelaar Compagnie de Phalsbourg ligt op ongeveer een uur van Parijs. De opening is aangekondigd op sociale media met beelden die de geïdealiseerde iconografie van Parijs benadrukken: historische gebouwen en uitzicht op de Eiffeltoren.

Lefties, goedkoper dan Zara, is het directe antwoord van de Inditex-groep op de felle concurrentie van ultra-fast fashion ketens. Het merk herhaalt dan ook het credo van bedrijven in dit segment: “Mode voor iedereen toegankelijk maken”.

Toch communiceert het merk meer over basics en ‘essentials’, die op de website worden gepresenteerd als ‘praktisch en functioneel’. Dit in tegenstelling tot artikelen die inspelen op microtrends, zoals het vlaggenschip van de ultra-fast fashion in Frankrijk, Shein, doet. Lefties dekt bovendien een breed scala aan segmenten, van dames en kinderen tot baby's, pasgeborenen, heren, home, accessoires en schoenen.

Maar net als bij Shein zijn de prijzen erg laag. De webshop biedt bijvoorbeeld T-shirts voor 3,99 euro en jurken voor 15,99 euro. Wat de productie betreft, vermeldt de site bekende weef-, verf- en productielanden voor grote modeketens, zoals Bangladesh, Turkije en China.

Naast de Franse markt is Lefties aanwezig in Spanje, Portugal, Italië, Roemenië, Turkije, Mexico, Qatar, Saoedi-Arabië, Marokko, Groot-Brittannië en Israël.

In maart 2026 kondigde Inditex aan dat het in 2025 de hoogste winst in zijn geschiedenis had behaald. Tijdens het gebroken boekjaar, dat eindigde op 31 januari, boekte de groep een nettowinst van 6,22 miljard euro. Dit is een stijging van zes procent ten opzichte van de 5,88 miljard euro in 2024, wat het vorige record was.