Tassenmerk Studio Noos deelt over hun groei, ondernemerschap en toekomst in het licht van opening nieuwe winkel

Studio Noos werd drie jaar geleden opgezet door Marie Claire van der Steen en staat bekend om zijn handgemaakte luiertassen. Vandaag opent het merk officieel een eerste fysieke winkel in hartje Amsterdam. Het merk maakte de afgelopen jaren een sterke groei door. Nadat de Bijenkorf als eerste bij Studio Noos aanklopte, heeft het bedrijf inmiddels verkooppunten in Europa, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Met FashionUnited sprak van der Steen over de groei van Studio Noos, het ondernemerschap en de toekomstige ontwikkelingen van haar merk.

Groei voor Studio Noos: Een rollercoaster

Hoewel het volgens Van der Steen ‘heel goed’ gaat met het bedrijf, deelt ze de afgelopen jaren als een rollercoaster te hebben ervaren. Nadat ze in 2018 moeder werd, besloot ze aanvankelijk het nanny bureau dat ze zelf runde stop te zetten om fulltime moeder te worden. Dat bleek echter niet voor haar weggelegd, en al snel zocht ze naar een nieuw professionele uitdaging als zelfstandige. Geheel volgens zelf verkondigde cliché kwam het idee tijdens het nachtelijk wakker liggen tot haar: “Ik had nog geen luiertas en vond het allemaal duur of niet mooi. En waarom zou ik driehonderd euro uitgeven aan een tas die ik niet eens mooi vind? Ik dacht: dat moet makkelijk kunnen!”

Ondanks dat ze geen mode ervaring had vertrok ze naar de Albert Cuypmarkt in Amsterdam om stoffen te kopen en liet ze de tassen door een lokale kleermaker in elkaar zetten. Hoewel de eerste periode maar een stuk of tien tassen op de door haar man gemaakte website te koop stonden, ontplofte de boel compleet toen een influencer over het merk deelde op haar socials. Er waren tienduizend bezoekers op de website en de tassen waren binnen enkele seconden uitverkocht.

Volgens Van der Steen het bewijs dat een idee als dit simpelweg gewoon nog niet bestond. “Natuurlijk bestonden er luiertassen, maar nog niet op deze manier en niet als core-business van het bedrijf.” Vier maanden later berichtte de Bijenkorf of ze de tassen konden inkopen. Dat was voor Van der Steen een een geheel nieuwe ervaring: “Ik had geen idee hoe dit werkte. Ik kwam aan en ze vroegen of ik de collectie kon laten zien, maar ik wist helemaal niet dat ik iets had moeten meenemen.” Toch bleek dit geen probleem, Studio Noos werd onderdeel van de collectie van de Bijenkorf en heeft inmiddels meer dan zeshonderd verkooppunten wereldwijd én een eigen winkel.

Ondernemerschap voor Studio Noos: Doelen heel hoog zetten

Studio Noos werkt hierbij niet met distributeurs: ze doen alles zelf. Tot anderhalf jaar geleden viel onder ‘zelf’ alleen Van der Steen. Inmiddels bestaat Studio Noos uit een team van acht. Over het stellen van doelen deelt Van der Steen: “Ik geloof in heel hard werken, compleet in het merk geloven en je doelen heel hoog zetten. En ondanks alle groei hiermee doorgaan. Juist omdat het zo hard is gegaan denk ik ook dat het nog groter zou kunnen worden, maar dan is nu wel het moment.”

Het zoeken van een nieuwe werkplek maakte hiervan onderdeel uit. Een goede werkplek is voor Van der Steen belangrijk voor creativiteit: “Ik wilde heel graag een werkplek waar je met veel plezier naartoe gaat en waar je echt blij van wordt. Dat is voor mij belangrijk om creatief te kunnen zijn. En je bent bij een fulltime baan ten slotte bijna vaker op je werk dan dat je thuis bent.” De lat lag ook hierbij naar eigen zeggen hoog, maar toen het ideale pand voorbij kwam, dacht ze: “we zijn wel gek als we hier geen winkel van maken!”

Een vrij organische ontwikkeling dus, maar een beslissing gemaakt zonder angst. “Ik onderneem echt puur uit vertrouwen en nooit uit angst. Ik voel nul procent angst in wat ik doe, omdat ik zo heilig in dit product geloof. En, omdat ik de lat heel hoog leg, is het minder erg als ik een keer struikel. Dan sta ik op en ga ik weer verder. Als ik de lat laag had gelegd en ik struikel, dan had ik misschien gedacht: het lukt me toch niet. Maar als de lat hoog ligt, dan horen struikelblokken erbij. Ik denk dat dat je heel ver kan brengen. En natuurlijk het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ik denk dat dat kenmerkend is voor Studio Noos.”

Het was ter inspiratie voor anderen voor Van der Steen belangrijk om te noemen dat zij zelf alles op haar nuchtere verstand heeft gedaan en ‘dat dat uiteindelijk wel werkt’. “Vroeger heb ik op een crèche gewerkt. Daarna had ik mijn eigen nanny bedrijf, maar ik had nul ervaring in de retail en mode. Ik heb duizend euro van mijn vader geleend en vijfhonderd van mijn vriend. Verder hadden we geen investeringen. Wat ik wil zeggen is: je hebt niet altijd een ton nodig en je hoeft niet heel veel mensen te kennen. Natuurlijk moet je geluk hebben en moeten dingen samenvallen, maar uiteindelijk is de essentie van wat je nodig hebt simpelweg een goed idee.”

De toekomst voor Studio Noos: 'Wat zit er ín onze tassen?'

Over de toekomst deelt Van der Steen dat er een hele leuke samenwerking aan zit te komen, waar ze verder nog niets over kwijt kan. Wel zegt ze geïnteresseerd te zijn de krachten van Studio Noos in de toekomst vaker te gaan bundelen met andere merken. Ook komen er laptophoezen, de zogenoemde ‘volwassen rugzakken’ en gymtasjes aan.

Om de groei vast te kunnen houden is plan het team nog verder uit te breiden met nieuwe mensen en het kiezen van juiste agenten en beurzen. Hiervoor hoopt Van der Steen de essentie van het merk voor anderen duidelijk te kunnen maken in een merkboek. “Als je zelf een merk opzet dan adem je dat merk natuurlijk compleet, maar het zit enkel in jouw hoofd. Daarom is het met de groei van het team belangrijk voor ons dit helemaal uit te werken. Hiervoor is het belangrijk én leuk om erachter te komen wie de klant is en waar zij naar opzoek zijn. Binnen die richting willen we onze volgende producten uitbrengen, vanuit de vraag: wat bewaren onze klanten eigenlijk in onze tassen?”

De nieuwe winkel van Studio Noos is van dinsdag tot en met zondag te bezoeken op de Oude Looiersstraat in Amsterdam.

Beeld: Studio Noos door Wouter van der Sar