Ted Baker plant naar verluidt terugkeer naar Britse winkelstraten

Na het faillissement in 2024 staat het Britse modemerk Ted Baker naar verluidt op het punt om volgend jaar terug te keren naar de Britse winkelstraten. Nadat de website in november opnieuw werd gelanceerd, zou het merk nu een winkelopening in Londen overwegen, gepland voor begin 2026, aldus The Sun. De media-outlet meldt dat er geen verdere details zijn vrijgegeven.

De exploitant van de Britse Ted Baker-winkels, No Ordinary Designer Label (NODL), ging vorig jaar failliet, wat resulteerde in de sluiting van 46 winkels in de regio. De sluitingen vielen samen met het vertrek uit internationale markten zoals Noord-Amerika en Nederland, waar ook faillissementsprocedures plaatsvonden.

Sindsdien heeft het moederbedrijf van Ted Baker, Authentic Brands Group, het merk echter langzaam weer opgebouwd door nieuwe groothandels-, distributie- en licentiepartnerschappen aan te gaan met verschillende derde partijen in een aantal regio's. Pace Partnership London verwierf bijvoorbeeld de groothandelsactiviteiten van het merk in het Verenigd Koninkrijk en Europa, terwijl United Legwear & Apparel werd aangesteld om de e-commerce activiteiten van Ted Baker te beheren.

Na de herlancering van de e-commerce in het Verenigd Koninkrijk onthulde Ted Baker op 1 juli 2025 zijn speciale EU-platform, waarmee klanten in onder andere Duitsland, Ierland, Nederland en Spanje toegang kregen tot een gelokaliseerde winkelervaring.

In een persbericht van Ted Baker stond destijds: “Duitsland en Ierland zijn al lang belangrijke markten voor het merk en vertegenwoordigen consistent een sterk en betrokken publiek voor Ted Baker. Dit nieuwe hoofdstuk weerspiegelt de toewijding van Ted Baker om zijn trouwe EU-klantenbestand te bedienen met een hoogwaardige productpresentatie, gecureerde ervaringen en verbeterde servicemogelijkheden.”

FashionUnited heeft contact opgenomen met Authentic Brands Group met het verzoek om commentaar te leveren op het bericht van The Sun.