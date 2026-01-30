The Swapshop breidt uit met nieuwe winkel in Amsterdam

Kledingruilwinkel The Swapshop opent op vrijdag 30 januari 2026 zijn derde fysieke vestiging. De nieuwe winkel is gevestigd aan de Van Woustraat 52H in De Pijp en markeert de tweede locatie van het concept in Amsterdam, meldt Retailtrends.

The Swapshop werkt met een circulair ruilmodel waarbij klanten kleding, schoenen en accessoires kunnen inleveren en daarvoor digitale punten, zogeheten swaps, ontvangen. Deze swaps kunnen vervolgens worden ingezet als korting bij de aankoop van andere items in de winkel.

Het bedrijf werd in 2018 opgericht door Monique Drent en Laura Suijkerbuijk met als doel textielafval te verminderen door kleding langer in omloop te houden. The Swapshop begon destijds met een pop-upstore in Rotterdam, gevolgd door een vaste winkel in dezelfde stad. Later werd een eerste vestiging in Amsterdam geopend aan de Haarlemmerdijk.

In 2025 ontving The Swapshop een EFRO-subsidie van de provincie Noord-Holland ter ondersteuning van verdere regionale expansie, zoals FashionUnited eerder rapporteerde.