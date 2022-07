TikTok stopt met live shopping in Europa en Verenigde Staten

TikTok stopt buiten Azië met verkoop via live shopping-tool ‘TikTok Shop’, zo meldt The Financial Times. Ondanks dat de tool in de Aziatische markt wel een succes is, vielen de cijfers van een eerste pilot in het Verenigd Koninkrijk tegen. Met de beslissing worden ook eerdere uitbreidingsplannen voor in Europa en de Verenigde Staten stilgelegd.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou TikTok Shop begin 2022 beschikbaar worden voor consumenten in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, en later dit jaar ook voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Echter vielen de verkopen ondanks hoge verwachtingen tegen en werden doelstellingen niet behaald. Over een toekomstige opvolging is nog niets gedeeld. Een TikTok-medewerker deelde wel aan The Financial Times dat voor nu: “De markt er [gewoon] nog niet is”.