TK Maxx opent grootste winkel in Nederland

Donderdag 12 mei opent warenhuis TK Maxx om 10.00 uur haar nieuwe vestiging in Nederland aan het Damrak in Amsterdam, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het wordt de vijftiende winkel in Nederland en de derde winkel in de hoofdstad. Met een oppervlakte van 4.400 vierkante meter is dit ook gelijk de grootste winkel in ons land, aldus het persbericht.

Het aanbod in de winkel bestaat uit een combinatie van mode, accessoires, schoenen, beauty, speelgoed en homeware.

De off-price retailer heeft, naast de nieuwste winkel aan het Damrak, momenteel veertien winkels in Nederland. In Amsterdam bestaat de winkel al in Osdorp en Amsterdamse Poort. TK Maxx is een dochter van het Amerikaanse TJX Companies. De keten heeft ruim zeshonderd winkels, in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Duitsland, Oostenrijk en Nederland.