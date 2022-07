Totême opent eerste boetiek in New York

Het Zweedse minimalistische modelabel Totême opent zijn eerste nieuwe boetiek in Manhattan. Dit is de eerste boetiek van het label in Amerika, zo is te lezen in een bericht van The Wall Street Journal Magazine.

In de nieuwe winkel zullen naast kleding ook items voor het interieur van het Zweedse ontwerpbureau Svenskt Tenn worden verkocht. Totême lanceert dit najaar ook een nieuwe tassenlijn.

Tot nu toe konden Amerikaanse shoppers de kledingstukken van het label alleen online kopen op de website van het merk, of via retailers als Bergdorf Goodman, Net-a- Porter en Sense.

Het duo heeft de nieuwe winkel ontworpen in samenwerking met Halleroed, een architectuurstudio die ook winkels heeft ontworpen voor andere bekende Zweedse merken zoals Acne Studios en Byredo.

De flagship van Totême in Stockholm is geïnspireerd door een Upper East Side herenhuis, maar de nieuwe winkel in New York combineert Zweeds erfgoed met een New Yorkse stijl, zo is te lezen in het bericht van The Wall Street Journal. De nieuwe boetiek van Totême is vanaf 26 juli te bezoeken aan de Mercer Street in SoHo, New York.

Totême werd in 2014 opgericht door Elin Kling, voormalig moderedacteur, en Karl Lindman, voormalig directeur op het gebied van design van Interview Magazine. Het label is gevestigd in Stockholm en laat zich inspireren door de behoeften van vrouwen en het idee van een ‘alledaags uniform.’ Totême heeft twee winkels in Stockholm en een winkel in Shanghai. Het merk wordt in 25 landen verkocht, onder andere via Net-a-porter, Matchesfashion, Saks, Nordstrom, en Bergdorf Goodman.