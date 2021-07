Twitter start pilotproject rondom nieuwe shoppingfunctie

Twitter is de nieuwste social media-gigant die zich in de wereld van het online winkelen stort. Het platform lanceert een nieuwe testfunctie waarmee gebruikers producten kunnen kopen rechtstreeks op de profielen van merken.

In een Twitter-blog zei het bedrijf dat het al in 2015 het idee had onderzocht om een 'koop nu'-knop, productpagina's en productcollecties toe te voegen, maar dat het er uiteindelijk van afzag om "zich op andere gebieden te concentreren".

Maar nu heeft het bedrijf die ideeën opnieuw bekeken, en als eerste stap een pilot gelanceerd van de 'Shop Module', een functie waarmee Twitter-gebruikers producten kunnen kopen direct vanaf de pagina's van merken.

De 'Shop Module' is een speciale ruimte bovenaan een profiel waar bedrijven hun producten kunnen laten zien. Gebruikers kunnen door de carrousel van producten scrollen en op een enkel product klikken om meer te weten te komen en het uiteindelijk te kopen, zonder Twitter te verlaten.

Het bedrijf zei dat het de functie in eerste instantie uitprobeert met "een handvol merken in de VS". Gebruikers in de VS die Twitter in het Engels op iOS-apparaten gebruiken, zullen de functie kunnen gebruiken.

Twitter is de meest recente social media-gigant die manieren onderzoekt om winkelfuncties in zijn platform te integreren, andere social media platform die zich hier al eerder aan waagden zijn Snapchat, Tiktok, Pinterest en Facebook.

In juni zei Facebook dat het nieuwe shoppingtools zou toevoegen aan zijn platforms, waaronder AI-gestuurde ‘visual discovery’ op Instagram. De functie, die nog wordt getest, zou gebruikers in staat stellen om soortgelijke producten te vinden, zoals een gebloemde jurk, door simpelweg op een afbeelding van een jurk te tikken die ze mooi vinden.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.