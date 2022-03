Twitter test nieuwe shoppingfunctie in Amerika met meer mogelijkheden

Twitter breidt zijn e-commerce activiteiten verder uit. In de Verenigde Staten lanceert het bedrijf een nieuwe dienst waarmee webwinkels een deel van hun assortiment kunnen presenteren op het platform. Dat schrijft Emerce op basis van een blogartikel van Twitter.

Met ‘Twitter Shops’ kunnen verkopers een assortiment van maximaal vijftig producten selecteren om te presenteren aan gebruikers van het platform. De functie, die gratis te gebruiken is, geeft consumenten de kans om producten uit de profielen van hun favoriete merken te bekijken, schrijft het bedrijf in het blogartikel.

Eerder startte Twitter al een pilot met de ‘Shop Module’, een functie waarmee gebruikers producten kunnen kopen direct vanaf de pagina’s van merken. Verkopers kunnen hiermee maximaal vijf producten rechtstreeks op hun profiel presenteren. Bij ‘Twitter Shops’ is dat aantal dus uitgebreid met vijftig producten om een bredere productcatalogus uit te lichten.

Bedrijven die gebruikmaken van de nieuwe dienst krijgen een knop ‘toon winkel’ op hun profiel, net boven hun tweets. Twitter-gebruikers die hierop klikken, kunnen bladeren door de items en de producten afrekenen op de website van de betreffende verkoper, zonder Twitter te verlaten.

De nieuwe dienst moet een ‘thuisbasis’ worden voor verkopers op het platform en winkelen via het platform makkelijker maken, schrijft Twitter in het blogartikel. “Terwijl we doorgaan met testen, zullen we onderzoeken hoe we Shops beter vindbaar kunnen maken, nieuwe manieren toevoegen voor verkopers om hun merkverhaal te vertellen via hun Shops en het aantal producten dat verkopers kunnen laten zien uitbreiden.”

Vooralsnog is ‘Twitter Shops’ alleen in de Verenigde Staten beschikbaar voor een ‘geselecteerd aantal verkopers’. Of en wanneer de dienst ook in Europa beschikbaar komt, is nog niet bekend.