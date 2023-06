‘U kunt nog 3 uur van deze aanbieding profiteren’: webshops misleiden met aftelklokken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft tientallen webshops aangesproken op het gebruik van aftellende klokjes naast aanbiedingen. Als de tijd om is, zijn de aanbiedingen ondanks de timer nog steeds geldig. Deze ‘countdowntimers’ werken misleidend, schrijft de toezichthouder in een persbericht.

ACM voerde een automatische controle uit van duizenden webshops. Wat bleek? Na het aftellen van het klokje gold de aanbieding bij tientallen webshops nog steeds. Het gebruik van timers op zich is niet verboden, maar dan moet de timer wel kloppen: het aanbod is beperkt beschikbaar en verdwijnt als de timer afloopt.

Hoeveel webshops er precies zijn onderzocht is niet duidelijk. Maar van de ‘duizenden gecontroleerde webshops’ werkten er honderden met een countdowntimer, waarvan die in 41 gevallen misleidend werkte. “We vinden het belangrijk dat consumenten met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM in het persbericht. “Webshops mogen consumenten verleiden, maar niet misleiden.”