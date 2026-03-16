Uitverkocht en wachtrijen: de commerciële triomf van Chanel

De opwinding rondom modehuis Chanel, aangewakkerd door de visie van artistiek directeur Matthieu Blazy, lijkt nu uit te groeien tot een ware commerciële triomf. Begin maart werd dit fenomeen zichtbaar in de winkels, met drommen mensen die stonden te popelen om de eerste collectie van Matthieu Blazy te bemachtigen.

De collectie van de Frans-Belgische ontwerper is nu zo'n tien dagen verkrijgbaar in de winkels van het merk met de dubbele 'C'. Deze lancering, strategisch getimed met de drukte van de Parijse Fashion Week, trok veel publiek naar de winkels. Zelfs de legendarische boetiek aan de Rue Cambon 31 in Parijs raakte overvol. “Het is nu rustiger”, geeft een verkoopadviseur van het modehuis telefonisch toe.

Op sociale media wijzen verschillende reacties al op uitverkochte artikelen. “Ik wilde alleen het jasje van Look 1 passen... maar het is al uitverkocht”, klaagde het invloedrijke Instagram-account @Stylenotcom onlangs. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is de vraag even groot: een journaliste van The Cut meldde dat ze meer dan een uur moest wachten om de flagshipstore in New York überhaupt binnen te komen.

Media-impact

Volgens gegevens van analyseplatform Lefty, gerapporteerd door PR bureau Karla Otto, genereerde het merk tijdens de Parijse Fashion Week een indrukwekkende media-impact en omzet. Dit wordt geschat op 55,8 miljoen Amerikaanse dollar, een groei van 73 procent op jaarbasis. Deze cijfers zijn deels te danken aan het enthousiasme van inkopers en critici voor de herfst-wintercollectie. De collectie ligt in lijn met de presentatie van september 2025: fris, nonchalant en trouw aan de stijl van Gabrielle Chanel.

Maar stijl is niet de enige verklaring. Volgens Karla Otto heeft het modehuis sinds de presentatie van de lente-zomercollectie 2026 een meesterlijke communicatiestrategie gevoerd. Dit plan hield de vraag levend tot de lancering op 5 maart van de eerste collectie van Blazy. Dat was slechts vier dagen voor de herfst-wintershow 2026. Terwijl concurrenten kozen voor traditionele reclame op bushokjes, maakte Chanel indruk met een monumentaal reclamedoek op de gevel van het prestigieuze Opéra Garnier in het hart van de stad en vlakbij de grote warenhuizen Galeries Lafayette en Printemps aan de boulevard Haussmann.