Uniqlo ontwikkelt online shopping app voor in Nederland

Uniqlo is bezig met de ontwikkeling van een shopping app voor in Nederland, zo blijkt uit een interview dat RetailTrends deed met Kaman Leung, hoofd bedrijfsvoering van Uniqlo Benelux. De app zou volgens de planning dit jaar nog worden gelanceerd.

Momenteel is er nog geen Nederlandstalige online shop van Uniqlo, en ook geen Nederlandstalige versie van de Uniqlo website. Het Japanse kledingmerk is zich volgens Leung pas sinds kort bewust van de kansen van de Nederlandse markt. “Nu we hier ook online groeien zien we dat Nederland echt tech-minded is”, zo legt ze aan RetailTrends uit. “Ik weet niet precies hoeveel mensen in Nederland Uniqlo kennen, maar we zijn nog best klein. Daarom willen we ons merk openbreken.”

Zodoende wordt er nu gewerkt aan ook een Nederlandse app. In andere Europese landen zijn er al langere tijd Uniqlo apps actief.

Het ontwikkelen van een app is niet de enige digitale projecten waar Uniqlo zich momenteel mee bezig houdt. De Benelux-tak van het bedrijf is ook druk met het verkennen van het potentieel voor check-outs met RFID-technologie in fysieke winkels.