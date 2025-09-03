Urban Revivo breidt wereldwijd uit met nieuwe winkels in New York City, Londen en Tokio

Het Chinese modemerk Urban Revivo, met meer dan 400 vestigingen in China en Zuidoost-Azië, breidt actief zijn wereldwijde aanwezigheid uit met nieuwe winkels in belangrijke modecentra. In 2024 opende het bedrijf negen nieuwe winkels in Zuidoost-Azië, waaronder in Singapore, Maleisië, Thailand, Vietnam en de Filipijnen, waarmee het totaal in de regio op bijna 20 komt. Dit jaar versnelt het merk zijn internationale expansie met nieuwe winkels in New York City, Londen, Tokio en Hongkong.

De groeistrategie van Urban Revivo is gericht op zowel directe verkoop als franchising. De nieuwe winkels van het merk zijn ontworpen met een 'urban art center'-concept, waarbij elke locatie is aangepast aan het unieke karakter van de stad om de klantervaring te verbeteren. De eerste flagshipstore van het bedrijf in Londen is een ruimte van 492 vierkante meter op Neal Street in Covent Garden, terwijl de eerste Amerikaanse vestiging een winkel van 2787 vierkante meter is op 515 Broadway in Soho, New York City. Het merk heeft dit jaar ook een tweede winkel van 2700 vierkante meter geopend in Londen.

Volgens een rapport van Reuters verkoopt het merk tops voor ongeveer 130 yuan (18,17 dollar) en zomerjurken voor 350 yuan (48,93 dollar) en heeft het als doel om binnen de komende vijf jaar 200 vestigingen in het buitenland te openen. Om westerse consumenten beter aan te spreken, lanceerde het merk in 2024 een Europees designcentrum om producten te creëren die zijn afgestemd op de lokale smaak.

Analisten suggereren dat Urban Revivo verschillende obstakels kan tegenkomen bij de uitbreiding naar westerse markten. Deze omvatten uitdagingen met betrekking tot sociale en milieukwesties, politieke overwegingen en gegevensregelgeving, voegt het rapport toe. Ondanks deze uitdagingen geloven sommige experts in de branche dat de Chinese oorsprong van Urban Revivo zijn succes in het Westen niet zal belemmeren, omdat moderne consumenten zich meer richten op producten die emotioneel resoneren.

FMG, dat minderheidsbelangen heeft van de Chinese durfkapitaalbedrijven Hongshan Capital en BA Capital, heeft ook plannen voor een beursgang, hoewel er geen specifieke tijdlijn is vastgesteld.