Vakbond FNV kritisch over nieuwe cao met 4,36 procent loonsverhoging: ‘lege cao’

Vakbond FNV uit zich kritisch over de nieuwe cao overeenkomst voor de non-food retail sector, waartoe brancheorganisaties zoals INretail en vakbonden gisteren kwamen, zo blijkt uit een persbericht van FNV. Winkelmedewerkers zouden volgens hen met de loonsverhoging van 4,36 procent ‘voor de gek gehouden’ worden.

Linda Vermeulen, bestuurder van FNV Handel, verwijst in het bericht naar de overeenkomst als ‘lege cao’. Zo licht ze toe: “Het lijkt op het eerste gezicht dat mensen er iets bij krijgen door deze cao. Maar dat is schijn. (...) Werkgevers hebben verschillende percentages van de wettelijk verplichte verhoging bij elkaar opgeteld en naar voren gehaald en er hier een daar een stuivertje bij opgeteld. Bovendien wordt een grote groep medewerkers uitgesloten van de verhoging.”

Daarbij noemt Vermeulen dat FNV bewust buiten de onderhandelingen gehouden zouden zijn. INretail zou volgens hen enkel de vakbonden die ‘amper eisen stellen of actievoeren’ hebben uitgenodigd.

CAO met 4,3 loonsverhoging als tijdelijke oplossing

Vakbond CNV, die wel onderdeel uitmaakte van de onderhandelingen met INretail, deelde in een nieuwsbericht over de overeenkomst dat de CNV als tijdelijke oplossing gezien kan worden. Zij zouden hierbij willen voorkomen dat de cao-verhoging in het licht van de forse agendapunten in de onderhandelingen wordt uitgesteld, wat voor verkopers ‘slecht zou uitpakken’ in het huidige klimaat van inflatie.

Gisteren werd in het persbericht van INretail al duidelijk gemaakt dat de nieuwe cao-regeling maar zes maanden zou gelden en aan het eind van dit jaar weer herzien zou worden. Een Vakmensen-onderhandelaar van CNV deelde in het nieuwsbericht dan ook: “Grote uitdagingen bewaren we tot de onderhandelingen over een nieuwe cao per 2023. En geloof me, die zijn er. Maar nu waren deze spijkers met koppen even het belangrijkst.”

Ook benadrukt CNV dat de overeenkomst niet alleen de loonsverhoging omvat. Hiermee verwijzen ze naar het in de nieuwe cao vastgestelde recht voor werknemers om zowel het draaien van gebroken diensten als het werken van meer dan één koopavond per week te weigeren.

Verder bleek gisteren al dat de cao regeling ook inhoudt dat werknemers die per 1 juli meer verdienen dan het maximum van hun schaal, maar niet hoger dan 4000 euro per maand, een eenmalige uitkering ontvangen van 2,5 procent van 6 bruto maandsalarissen. Bijkomend zijn er nog de afspraken dat medewerkers die vanuit huis hun functie kunnen vervullen een thuiswerkvergoeding krijgen van 2 euro netto per dag. BHV-ers ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 75 euro bij het behalen of verlengen van hun certificaat.

FashionUnited heeft contact gezocht met INretail voor een reactie. Hierbij vermelde de persvoorlichter van de brancheorganisatie, Paul te Grotenhuis, net als CNV dat de overeenkomst een tijdelijke oplossing is. Daarnaast benadrukte hij dat alle deelnemende vakbonden akkoord waren met de overeenkomst. Wanneer zal blijken dat ook de achterban van deze vakbonden tevreden is, zal dat op dit moment hetgeen zijn wat voor INretail het zwaarst weegt.