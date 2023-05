Van etalagepop tot uithangbord: Groningse winkelier krijgt rekening voor reclame

Groningse winkeliers met hun naam op de gevel, een etalagepop achter de winkelruit of een uithangbord voor de deur, kunnen binnenkort een rekening van de gemeente verwachten. Vanaf 1 april 2024 betalen ondernemers in Groningen belasting voor reclame. Dat maakt de gemeente op haar website bekend.

Groningse ondernemers reageren geschrokken: “Waanzin! Dit zijn belastingheffingen uit de vorige eeuw”, schrijft Joël Timmerman van Schoenenzaken op LinkedIn. "Het komt er allemaal bij voor de kleine ondernemer die kampt met hoge energiekosten en het terugbetalen van de belasting", zegt Thom Mulder van Firma Mulder Feestartikelen aan het Zuiderdiep tegen het Dagblad van het Noorden.

De gemeente Groningen is van mening dat als je als ondernemer gebruik maakt van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden, daar best iets tegenover mag staan. “Reclame is belastend voor de omgeving en zou daarom niet gratis moeten zijn voor degene die reclame maakt", , zegt Natascha van 't Hooft, woordvoerder van wethouder Mirjam Wijnja van de gemeente Groningen, die het voorstel in haar portefeuille heeft, in een reactie tegen FashionUnited.

Het is nog niet bekend hoe de belastingregeling eruit komt te zien. De gemeente werkt eerst aan een voorstel en zal daar ook vertegenwoordigers van de ondernemersorganisaties bij betrekken. De precieze invulling van de regeling wordt naar verwachting in het najaar bekendgemaakt. Dan wordt het voorstel eerst besproken in het college en daarna in de gemeenteraad.

Na Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch gaat ook Groningse winkelier betalen voor gevelreclame

Eerder werd de reclamebelasting al ingevoerd in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. Elke gemeente mag het beleid voor reclamebelasting zelf opstellen, zo vermeldt de website van de KvK: de buurt, de grootte van de reclame-uiting, of de WOZ-waarde van het winkelpand kunnen de hoogte van de belasting bepalen.

Zo is er op de website van de gemeente Amsterdam een hele menukaart aan tarieven te vinden. Daar betaal je voor een reclame-uiting groter dan 2 vierkante meter op de grachtengordel, al meer dan 281 euro per jaar. Een vlag kost 102 euro.

In Rotterdam zijn de regels minder streng: reclame-uitingen tot en met 30 vierkante meter zijn gratis, per vierkante meter daarboven betaal je zo’n 243 euro per jaar. In Den Bosch hangt hoeveel je betaalt af van de WOZ-waarde van het pand.

In Amsterdam voerde de gemeente de reclamebelasting al in maart 2022 in. Om daar per ondernemer het bedrag aan belasting vast te stellen, schakelt de gemeente speciale teams in die langs de winkelgevels gaan, legt Jan Stoeltie, directeur van ondernemersvereniging Amsterdam City uit. De ondernemer krijgt uiteindelijk een rekening op de deurmat met het vastgestelde bedrag. Als dat niet klopt, kan de winkelier bezwaar maken.

“Amsterdamse ondernemers voelen zich soms net als een kip, die veertje voor veertje door de gemeente wordt kaalplukt”, zegt Stoeltie tegen FashionUnited. “Ze betalen al het een en ander aan belasting en tijdens de coronaperiode kwam daar ook nog de reclamebelasting bij.”

De grootste ergernis voor ondernemers is volgens Stoeltie dat zij van het geïnde belastinggeld geen cent terugzien. “Het gaat nu naar een algemeen potje en niet naar bijvoorbeeld het schoonhouden van de winkelstraat of het voorkomen van diefstal.”