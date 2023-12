Van zuurstokken tot feestelijke carrousels: ‘s Werelds mooiste kerstetalages van 2023 in beeld

Kerst staat voor de deur en dat maakt dat de jacht op last-minute cadeaus geopend is. Moderetailers en warenhuizen proberen hun klanten naar binnen te leiden met feestelijke etalages en pop-ups. Of het nu gaat om een kerstboom, kunstsneeuw of twinkelende lichtjes, niets ontbreekt voor de feestdagen van 2023. FashionUnited heeft de meest oogverblindende displays en etalages over de hele wereld voor u op een rijtje gezet. Dompel uzelf onder in de Kerst-wereld.

Valentino bij Harrods - London

Valentino neemt de Kerst-touwtjes in handen bij Harrods, London Credits: Valentino

Valentino zet opnieuw in op de kleur roze. Het Italiaanse merk heeft met zijn 'Pink PP' lijn de etalages van het Britse luxe warenhuis Harrods gehuld in de gloed van de karakteristieke kleur voor de feestdagen. Rijkelijk ingepakte cadeaus liggen opgestapeld in de etalages naast accessoires uit de nieuwste Valentino-collecties. Voor de Hans Crescent ingang van het winkelcentrum staat een negen meter lange kerstboom met het logo van het merk. Daarnaast serveert een foodtruck warme chocolademelk en zoete lekkernijen - ook in Valentino stijl.

Valentino neemt de Kerst-touwtjes in handen bij Harrods. Credits: Valentino

Ralph Lauren en de KaDeWe Group – Berlijn, München en Hamburg

The etalage van de KaDeWe Group x Ralph Lauren feestdagen-takeover. Credits: KaDeWe

De Duitse luxe warenhuis exploitant KaDeWe Group gaf ook haar gelijknamige flagshipstore in Berlijn, het Alsterhaus in Hamburg en het Oberpollinger in München een feestelijke make-over. Dit jaar had de Amerikaanse modegroep Ralph Lauren de eer om de etalages te ontwerpen. Naast sleeënde teddyberen en een traditionele chaletsfeer, ontdekt u de wintercollectie van het modemerk in een besneeuwd kerstlandschap. KaDeWe is gastheer voor een pop-up van het merk met een eigen café dat bezoekers warme drankjes en desserts serveert.

Ralph’s koffie. Credits: KaDeWe Group

Dior bij Saks – New York

Bij Saks in New York is een speciaal kerspektakel te zien: Het Franse modehuis Dior toverde de 10 verdiepingen tellende facade om in een ‘Carousel of Dreams’, waarbij het aquareleffecten en 3D elementen van metalen gebruikt. Als het donker wordt, lichten zo’n 300.000 LED-lampjes het gebouw op, terwijl een melodie van kerstliedjes de sfeer benadrukken.

Dior's 'Carousel of Dreams' bij Saks in New York. Credits: Luis Guillen Photography /Saks x Dior

De etalages vertellen "een betoverend verhaal over Monsieur Dior's droomreis van Parijs naar Saks' geboortestad New York City" met behulp van geanimeerde projecties en beelden van typische stadsmonumenten, zoals de Eiffeltoren en het Vrijheidsbeeld. Het thema van de carrouselinstallatie wordt doorgetrokken in het warenhuis, waar de haute couture creaties van Dior worden getoond op de verkoopvloer.

Anya Hindmarch – London

Anya Hindmarch 'Anya's Grotto' feestelijke cadeauwinkel pop-up, Pont Street Londen in november 2023. Credits: Courtesy of inkl.

Bezoekers van de Britse accessoires- en tassenontwerper Anya Hindmarch's 'Village' winkel in Pont Street in Londen kunnen zich onderdompelen in een dromerige kerstsfeer. Met een speciaal rood geschilderde gevel verlicht door sprookjesachtige lichtjes wordt een stralende kerstoase gecreëerd in de pop-up 'Anya's Grotto'. Kinderen kunnen van tevoren boeken voor een avontuurlijke rondleiding met de kerstman, die eindigt met een kerstverhaal bij de open haard. Cadeau-ideeën maken de winkelervaring af.

Brunello Cucinelli in Harrods – London

Brunello Cucinelli bij Harrods. Credits: Brunello Cucinelli

Het Italiaanse modehuis Brunello Cucinelli trotseert de vrieskou bij Harrods in Londen. De etalages, omlijst door ijsblokken en ijspegels, bieden uitzicht op een winterlandschap waarin sneeuwhazen en vossen rond huppelen. Witte verkoopruimtes presenteren een neutrale collectie die past bij het seizoen. Het ontwerpconcept, 'Solomeo in White', ontleent zijn naam aan Cucinelli's kleine geboortedorp Solomeo in Umbrië en is bedoeld om de sneeuw op te roepen waarnaar vaak wordt verlangd in de winter.

Brunello Cucinelli Pop-up bij Harrods. Credits: Brunello Cucinelli

Stella McCartney en Selfridges – London

Stella McCartney's Stellabration bij Selfridges, The Corner Shop. Credits: Selfridges.

De Britse ontwerpster Stella McCartney heeft haar eigen flair naar The Corner Shop in Selfridges en biedt klanten een theatrale ervaring getiteld 'Stellabration'. Hier wordt haar gelijknamige merk getoond te midden van een vintage esthetiek en feestelijke thema's, met The Lucky Light Show als een centraal onderdeel van de ruimte, waar een verzameling neonverlichting uit eerdere displays zijn hergebruikt om McCartney's duurzame denkwijze te benadrukken. Volgens het warenhuis is het merendeel van de materialen en decoraties die in de display zijn gebruikt gerecycled, recyclebaar of biologisch afbreekbaar.

Stella McCartney's Stellabration bij Selfridges, The Corner Shop. Credits: Selfridges.

Bergdorf Goodman’s ‘Isn't it Brilliant’ – New York

Bergdorf Goodman’s ‘Isn't it Brilliant’-etalage. Credits: Bergdorf Goodman.

In het kader van vakantiethema’s presenteert luxe retailer Bergdorf Goodman een reeks etalages met de naam ‘Isn’t it Brilliant’ in zijn winkels in New York. Iedere etalage is ontworpen om een 360-graden vakantie te weerspiegelen. Er komen lichtjes, spiegels, chroom, ijs en neonkleuren aan te pas en alle etalages zijn stuk voor stuk ontworpen door het ontwerpteam van de retailer. De etalages geven Balmain, Rodarte, Simone Rocha, Jil Sander en Rabanne een podium.

De etalage 'Isn't it Brilliant' van Bergdorf Goodman. Credits: Bergdorf Goodman.

Printemps en Prada – Paris

Prada pop-up in Printemps Haussmann. Credits: Courtesy of Prada

Prada heeft voor een bepaalde periode een deel van het Parijse warenhuis Printemps Haussmann overgenomen en opent een pop-up om het nieuwe jaar te vieren. Een presentatie in de winkelruimte is gewijd aan het thema 'Paper Christmas, wishes come true' en haalt inspiratie uit literaire klassiekers, zoals te zien is in een 11 meter hoge bibliotheek met boeken die gestempeld zijn met het logo van het luxe label. Tussen kerstbal-ontwerpen en trapsgewijze enveloppen is nog meer bewijs van de Prada branding, in het bijzonder de kenmerkende driehoek van het merk, geherinterpreteerd door het gebruik van papier.