VanHaren geconfronteerd met nepwebshops die naam van retailer misbruiken

Schoenenretailer VanHaren wordt geconfronteerd met meerdere frauduleuze webshops die opereren onder een naam die verwijst naar het merk. Het bedrijf ontvangt klachten van klanten die bestellingen hebben geplaatst via deze websites in de veronderstelling dat het om de officiële webshop gaat. Dat bevestigt een woordvoerder van de retailer.

Volgens de woordvoerder zijn de betreffende websites geen eigendom van VanHaren en worden ze door criminelen ingezet voor gegevensdiefstal en financiële fraude. “Het probleem van nepwinkels is niet langer een nichefenomeen – het treft nu de hele detailhandel en vraagt om de aandacht van vele retailers. Helaas zijn wij geen uitzondering”, aldus de woordvoerder.

De impact is ook zichtbaar op de winkelvloer. Klanten melden zich in fysieke filialen met vragen over bestellingen die niet bij VanHaren zijn geplaatst. Daarnaast maken de frauduleuze websites gebruik van telefoonnummers van bestaande winkels, waardoor filialen vragen ontvangen over een webshop die niet tot het bedrijf behoort.

De juridische afdeling van de retailer werkt aan het offline halen van de nepwebshops, maar dat proces kost tijd. “Al onze medewerkers zijn op de hoogte gebracht en geïnstrueerd om getroffen klanten te informeren en waar mogelijk te helpen. We nemen elke klacht serieus”, stelt de woordvoerder van VanHaren

Frauduleuze websites bestrijden

Het bedrijf zet verschillende middelen in om de fraude te bestrijden. Zo worden klanten actief gewaarschuwd via onder meer social media kanalen wanneer er nepwebshops of frauduleuze acties circuleren. Daarnaast maakt de retailer gebruik van geautomatiseerde tools om het internet te scannen op verdachte websites en werkt het samen met providers en platformbeheerders zoals Meta om deze te laten verwijderen. Ook wordt juridisch opgetreden tegen het illegale gebruik van de merknaam.

VanHaren roept klanten die met de frauduleuze websites in aanraking zijn gekomen op om aangifte te doen. Wanneer persoonlijke of betaalgegevens zijn gedeeld, adviseert het bedrijf om betaalmiddelen te blokkeren.