VanHaren geeft fysieke winkels een ‘facelift’

VanHaren gaat in 2023 ruim twintig van hun 145 winkels in Nederland een upgrade geven als onderdeel van een investeringsstrategie in hun fysieke retailaanbod, zo kondigt de keten aan in een persbericht. Ondanks uitdagende tijden voor fysieke winkels, kiest Van Haren ervoor te blijven investeren, zo klinkt het.

Het nieuwe winkelconcept heeft een modernere uitstraling, gebruikt zachte kleuren en focust op het creëren van meer ruimte. Om winkelen zo comfortabel mogelijk te maken, is er meer aandacht gestoken in route en gemak. Ook investeert het bedrijf in het combineren van de online en offline ervaring met digitale diensten als ‘ship to home’.

“Verantwoordelijk, commercieel ondernemen vereist dat we onze locaties regelmatig onder de loep nemen en indien nodig optimaliseren. Verbouwingen en relocaties zijn hiervan ook een onderdeel. Wij geloven sterk in de legitimiteit van de fysieke winkels en hebben daarom gekozen om dit jaar te investeren in een groot gedeelte van ons winkelbestand”, aldus VanHaren directeur Han Sterk.

Financieel directeur Robert Vos volgt: “Wij zijn ongelooflijk trots dat VanHaren in het huidige retailklimaat kan blijven investeren in het winkelbestand. (...) In 2022 heeft VanHaren Schoenen ondanks een uitdagend economisch klimaat met materiaaltekorten, knelpunten in de bevoorrading en aanzienlijke prijsstijgingeneen goed jaar afgesloten.”

Eind maart en begin april zijn filialen in Deventer en Spijkenisse al opnieuw geopend. Op 7 april heropent ook in Hoofddorp een vernieuwd filiaal.

Nieuw winkelconcept VanHaren. Beeld: VanHaren