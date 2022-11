Veertig procent Nederlanders wacht met kerstinkopen tot Black Friday

Bijna veertig procent van de Nederlanders wacht met het doen van kerstinkopen tot de aanvang van kortingsdagen Black Friday en Cyber Monday, zo blijkt uit onderzoek van Lightspeed, waarin duizend Nederlanders zijn gevraagd naar hun koopgedrag rond de feestdagen.

Lang niet alle Nederlanders zijn overigens vatbaar voor de kortingen: 46 zegt ‘neutraal’ te staan tegenover de kortingen en elf procent geeft aan deze opzettelijk te vermijden.

Zeventien procent van de Nederlandse consumenten is er vroeg bij met het doen van kerstinkopen: zij beginnen hiermee in oktober. De meeste mensen beginnen echter met het doen van kerstinkopen in november (39 procent).

Het merendeel van de respondenten doen hun kerstinkopen zowel on- als offline. Een derde (35 procent) geeft aan grofweg de helft van hun cadeaus online te kopen en de andere helft in de fysieke winkel. Nog eens 32 procent koopt vooral online, maar gedeeltelijk offline. Dertien procent schaft enkel online cadeaus aan, tegenover twaalf procent die met name in fysieke winkels koopt. Vijf procent van de ondervraagden koopt volledig offline.

Een derde van de Nederlanders maakt bij hun zoektocht naar kerstcadeaus evenveel gebruik van kleine, onafhankelijke winkels als van grote retailers. Zes procent geeft aan hun inkomens voornamelijk bij kleine retailers te doen en drie procent winkelt enkel bij kleine retailers. Daar tegenover doet ruim een kwart van de respondenten (28 procent) alle aankopen voor de feestdagen bij grote retailers als Amazon, Bol.com en de Bijenkorf.

De voornaamste reden voor het kopen bij kleine retailers is het willen steunen van de economie en winkeleigenaren (genoemd onder 38 procent van de ondervraagden). Dertig procent zegt dit uit gewoonte te doen, en het bieden van ‘extra ondersteuning in tijden van inflatie’ is voor 18 procent van de consumenten een reden.

Van de ondervraagden is 45 procent van plan om kleding als cadeau voor de feestdagen aan te schaffen. Ook cadeaubonnen (41 procent) zijn populair.